Buscan jóvenes que quieran ser maestros en Cajeme

La Escuela Normal Superior de Obregón (ENSO) promueve entre los alumnos de preparatoria la carrera en Educación para el siguiente ciclo, en el que se abrirán las especialidades de Inglés y Español, informó el director del plantel, Manuel Argüelles Morales.

¿QUÉ ESPECIALIDADES ABRIRÁ LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE OBREGÓN?

El académico explicó que ya visitaron escuelas en Providencia, Obregón, San Ignacio Río Muerto, entre otras localidades, y sí han visto interés por parte de los alumnos para formarse como maestros.

"Tenemos formatos que llenan y sí hemos visto el interés, de hecho más de lo que esperábamos, pero para el siguiente ciclo nomas vamos a abrir un grupo de la especialidad de Español y uno de Inglés, ya no vamos a abrir Matemáticas ni Biología".

LIMITACIONES DE ESPACIO Y OFERTA EDUCATIVA EN ENSO

Argüelles Morales explicó que se decidió abrir sólo dos grupos el siguiente ciclo para evitar la saturación de egresados de Matemáticas y Biología, ya que se ofertan menos horas en nivel básico de esas materias.

Además de esto, dijo que el espacio físico en la Escuela Normal de Obregón no es suficiente para mantener todos los grupos.

"Ahorita tenemos 13 grupos, en verano van a salir tres y si ofrecemos las cuatro especialidades, entrarían cuatro, entonces no se daría abasto, de hecho ahorita tenemos un déficit de aulas, pero usamos el aula audiovisual, la biblioteca y laboratorios, pero la idea es que vayan saliendo los que ya están".