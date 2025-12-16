Choferes de aplicaciones quieren prevenir accidentes en Obregón

Ante el aumento en el número de pasajeros, peatones y automovilistas en la ciudad por las compas, fiestas y posadas, los conductores de aplicación de Obregón se mantienen en comunicación para estar al pendiente de intentos de asaltos o accidentes, además que toman precauciones para prevenir incidentes, informó la operadora de plataforma, Nelly Peraza.

Explicó que en estas fechas hay un aumento de pasajeros que va desde el 60 hasta el 100 por ciento, en especial los fines de semana, por lo que deben tener cuidado a quién suben en las unidades.

Los operadores de plataforma en Obregón ya han cancelado viajes esta temporada en caso que la persona que lo solicita se vea sospechosa, sobre todo si se encuentra en lugares de riesgo.

Medidas de prevención contra asaltos y accidentes en plataformas

“Hay que cuidarnos de los asaltos y seleccionamos mejor a los pasajeros”, detalló.

Además de esto, dijo que se mantienen en comunicación para avisar donde hubo algún accidente o se tiene demasiada afluencia de vehículos y pudieran correr el riesgo de algún choque en algún punto de Obregón.

Señaló que esta es una manera en la que se previenen los accidentes o incidentes de robos durante una época en la que se tiene mayor afluencia de vehículos, además que se corre mayor riesgo de ser asaltados.

Hasta el momento el grupo al que pertenece no ha tenido accidentes ni asaltos y se esfuerzan para que se mantengan de esa manera.