Van por mejoras en el Mercajeme para el 2026

El Consejo Administrativo del Mercajeme proyectó invertir este año en el mantenimiento a los pisos del estacionamiento y mejorar el baño de los hombres, entre otras acciones que están pendientes del año pasado, para lo que buscarán las cuotas que se tienen pendientes por parte de locatarios.

ACCIONES Y PROYECTOS DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO PARA 2026

Esteban Valdez Gascón, presidente del Consejo Administrativo, explicó que el primer paso es convocar a una asamblea a la que se le darán a conocer esos proyectos y se presupuestarán las inversiones necesarias.

"Hay proyectos que se hicieron para este año 2026, pero es cuestión que tengamos una junta general para pedir asamblea general para pedir a la asamblea que autoricen los proyectos que están pendientes del año pasado".

Para que esos proyectos se puedan llevar a cabo, también se pedirá a los locatarios que tienen pagos pendientes en el concepto de mantenimiento que se pongan al corriente, ya que alrededor del 40 por ciento de los aproximadamente 280 que se tienen en el Mercajeme presentan adeudos.

CONVOCATORIA Y REQUISITOS PARA LA ASAMBLEA GENERAL

"El tema de arreglar el piso del estacionamiento es una obra muy costosa, por eso vamos a pedir que se pongan al corriente con las cuotas de mantenimiento, con ese apoyo vamos a poder hacer que los proyectos sean más fáciles de realizar".

La asamblea está programada, tentativamente, para la primera quincena de febrero con previo lanzamiento de convocatoria con miras a que sea informada sobre los proyectos y pueda votar su aprobación.

El año pasado ya se trabajó en arreglar un pedazo de piso del estacionamiento que se dañó, además que se pintó el exterior y se hicieron adecuaciones recomendadas por Protección Civil.