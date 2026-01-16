AA realizará Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos

Stands informativos sobre el alcoholismo serán instalados en hospitales, clínicas, estaciones de transporte terrestre, escuelas y zonas concurridas durante la Semana Nacional de Información Compartiendo Esfuerzos que realizará la asociación civil Alcohólicos Anónimos (AA) del 19 al 25 de enero.

La agrupación en el Área Sonora Sur dio a conocer que se trata de la edición número 31, cuyo objetivo es fortalecer los esfuerzos para dirigidos a brindar apoyo y soluciones efectivas a las personas que enfrentan problemas relacionados con el consumo del alcohol.

Arturo, delegado de la agrupación en el Área Sonora Sur, destacó que en cada Semana Nacional se hace énfasis en un sector, siendo esta vez en el de la salud. En enfoque reflexivo de este año será que AA lleva ya más de 3 décadas llevando esperanza a quienes sufren por esta enfermedad.

Asimismo, comentó que se ha logrado ampliar el alcance con la colaboración de instituciones como el IMSS, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Capufe, Centros de Integración Juvenil, entre otras instancias.

Por su parte, Héctor, coordinador de Área Sonora Sur, explicó que el mensaje debe llegar lo más lejos posible, principalmente a los jóvenes, quienes en los últimos años han mostrado tener problemas con el alcohol, acompañados de adicciones como lo es el cristal.

Se distribuirán trípticos informativos, volantes, libros y folletos para romper el estigma asociado al alcoholismo, como parte de las actividades.

Cabe señalar que en la Zona Sonora Sur hay más de mil miembros actualmente y las personas interesadas en buscar ayuda ante esta agrupación puede comunicarse al teléfono4139149.

Hay 211 grupos de Alcohólicos Anónimos en el Área Sonora Sur.