CAM 40 Laboral busca acercar a jóvenes a empresas de Cajeme mediante visitas guiadas

En busca que los jóvenes conozcan sobre los procesos empresariales de la localidad y vean de primera mano cómo funciona una empresa, el Centro de Atención Múltiple (CAM) 40 Laboral, busca acercamientos con los sectores productivos de Cajeme para concretar visitas guiadas a los negocios para el cierre de este mes.

Victoria Chavarín Olivares, directora de la institución educativa, detalló que esto forma parte de los esfuerzos que realiza la escuela para fomentar la inclusión laboral en Cajeme, por lo que se encuentran "tocando puertas" con miras a que los estudiantes puedan ser recibidos.

"Nuestro proyecto de cierre de este mes es hacer una visita a una empresa para que vean los muchachos cómo se produce, nos interesa mucho que los puedan recibir para que vean cómo es todo el funcionamiento".

DESAFÍOS PARA CONCRETAR VISITAS EN EMPRESAS LOCALES

Hasta el momento se han acercado a dos empresas del Parque Industrial de Ciudad Obregón, pero debido a las políticas internas de cada una, no se están recibiendo visitas por parte de los estudiantes de las escuelas de Cajeme.

La escuela ubicada en la colonia Bellavista continuará con las gestiones para seguir impulsando la inclusión laboral e hizo el llamado a las empresas interesadas en recibir a los estudiantes a ponerse en contacto directamente en el plantel que se encuentra sobre la Avenida Itson o marcando al número 644 414-0927 en donde se les brindarán mayores informes.

Señaló que los jóvenes son capacitados en diferentes áreas y oficios, por lo que ver de primera mano cómo funcionan las empresas les serviría para fortalecer la teoría de las aulas.