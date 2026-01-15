Residentes de Esperanza hacen requerimientos al Gobierno Municipal

Señalamientos viales en las calles y zonas escolares, boyas o topes donde los automovilistas exceden el límite de la velocidad, así como más maquinaria propia para que se realice el raspado de calles que son de terracería y acceso de agua en comunidades donde se tienen problemas de abasto, son algunas peticiones que hace el Grupo de Participación Ciudadana de la comisaría de Esperanza al gobierno municipal.

Omar Oroz, en representación del grupo, comentó entregó un documento al alcalde Carlos Javier Lamarque, así como al área técnica del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc).

En el documento entregado a las autoridades en mención se destaca que urge demarcar señales viales en cruces peatonales correspondientes a la Plaza Pública Miguel Hidalgo, la Primaria Ruffo E. Vitela y la Secundaria Manuel Robles Tovar.

Asimismo, se requiere el acondicionamiento de nomenclaturas de calles y señales y señales de altos viales en la mayor parte de las calles.

PIDEN AGUA PARA COMUNIDADES

A estas peticiones se suma la solicitud de agregar una bomba de presión, instalaciones hídricas o tinacos, de acuerdo a la necesidad que se tenga, para mejorar el abastecimiento de agua en las zonas más alejadas del pueblo, como lo son las colonias Leandro Valle, Nueva Esperanza, Francisco Urbalejo y Robinson Bours.

"Como comunidad organizada se considera que la colaboración entre la sociedad, empresas y municipio es clave para el desarrollo y gestión de la sustentabilidad del municipio", se lee en el documento, el cual fue recibido y firmado por el alcalde Javier Lamarque y el Oomapasc.

El alcalde Javier Lamarque instruyó a las instancias correspondientes tomar acciones de manera inmediata, mientras que se gestionará la adquisición de maquinaria.