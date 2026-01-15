Empresas particulares de grúas deben al Ayuntamiento 12 mdp

Al momento no se han tenido avances en cuanto a los 12 millones de pesos que adeudan al Ayuntamiento de Cajeme distintas empresas particulares de grúas, las cuales prestan el servicio de remolque de vehículos cuando conductores cometen alguna infracción; el alcalde Javier Lamarque dijo que ni en el gobierno pasado ni en lo que va de esta administración ha habido interés por parte de dichas compañías en saldar este monto que se ha acumulado desde años atrás, por lo que se buscan los mecanismos legales para recuperar este recurso.

CONTEXTO

En base a la Ley de Ingresos del municipio de Cajeme, estas empresas deben pagar una tarifa por cada remolque que hacen, pues prestan un servicio dentro del municipio. Sin embargo, algunas de ellas no han cumplido con la entrega de este recurso.

Se establece que por el traslado de vehículos que se efectúen mediante utilización de grúas, debe darse al Ayuntamiento una cuota de 1.67 UMA por vehículos ligeros, de 2.49 por vehículos pesados y una cuota mensual de 82.0 UMA por el almacenaje de la unidad en predio particular.

"No hay ningún avance, a la fecha no nos han pagado nada, es un tema que tengo pendiente y que voy a abordar, voy a buscarle por dónde, porque desafortunadamente carecemos de ciertas condiciones jurídica que nos permitirían ser más exigentes, pero voy a buscar la manera de que esa gente se ponga al corriente y pague al Ayuntamiento lo que debe", explicó.

El presidente municipal destacó que se han adquirido grúas por parte del Ayuntamiento y se pretende conseguir más este año, con el objetivo de que el gobierno municipal tenga mayor capacidad que la que tiene actualmente para realizar el remolque de unidades vehiculares por cuenta propia, sin que esto represente necesariamente que también lo hagan algunas empresas particulares.

Asimismo, dijo que siguen en pie los trabajos para que este 2026 continúe la construcción de un corralón municipal nuevo, pues las unidades remolcadas son llevadas a corralones particulares debido a que el gobierno municipal carece de espacio en el corralón que se encuentra por la calle 300, cerca de la Secretaría de Seguridad Pública.

"Estamos esperando el presupuesto para seguir adelante, ya tenemos la compactación del terreno, pero se requiere construir una barda perimetral, nos cuesta algunos millones de pesos, pero estamos viendo cómo gestionar esos recursos, voy a hacer todos los esfuerzos para hacerlo este año y que se termine ese corralón", dijo.

Javier Lamarque reiteró que el corralón nuevo se ubicará cerca de las plantas tratadoras de aguas residuales que están al sur de la ciudad