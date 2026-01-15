¡Cuidado con los fraudes!: alertan por llamadas cobrando a nombre de Monte de Piedad

Las personas que hayan empeñado prendas en Nacional Monte de Piedad y estén recibiendo llamadas para que depositen en cuentas bancarias debido a la huelga que mantienen desde el año pasado, deben revisar bien los contratos y toda la información antes de pagar cualquier monto para evitar ser víctimas de fraudes, afirmó el subdirector de la oficina de enlace de la Condusef, Pedro Chávez Becerra.

La oficina ya ha recibido personas que se acercan a preguntar, ya que les envían mensajes o reciben llamadas en las que avisan sobre pagos que deben realizar a números bancarios, lo cual pudiera traducirse en un fraude en caso de que no verifiquen bien la oficialidad de los números.

"Si el contrato establece que el lugar de pago es la sucursal y no señala que serán contactados o que deben de hacer los depósitos en un número de cuenta específico en caso de huelga o cierre, tú estás obligado a pagar únicamente en el domicilio, por eso deben de revisarlo muy bien", abundó.

En caso de que se hagan depósitos a un número que no sea el de la empresa, los usuarios pueden verse afectados cuando esta se acerque realmente a ellos cobrar, por ello lo más recomendable es revisar la veracidad de las cuentas a través de los números oficiales y contactos establecidos.

RECOMENDACIONES PARA USUARIOS

"Puede ser que te manden mensajes personas terceras, extrañas o gente no muy buena que te puede decir que es de la empresa y que tienes que depositar a un número de cuenta, te está diciendo que tienes que abonar, pero no sabes quién está del otro lado del teléfono y de buena fe lo estás haciendo y crees que ya pagaste porque depositaste, pero después la empresa dice que el contrato establece que en el domicilio no en una cuenta equis y puede caer en un fraude", destacó.

Recomendó a las personas que vayan a empeñar algún artículo en cualquier empresa a preguntar qué sucede con las prendas en caso de que cierren o que se vaya a huelga, ya que muchos temen perderlos por valor sentimental que tienen.

"Si van a empeñar que pregunten en caso de una huelga o que cierre la empresa qué va a pasar", mencionó.

Reiteró que para evitar esto, lo más recomendable es que lean detenidamente los contratos para que no caigan por desconocimiento.