  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 14 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Secretaría de las Mujeres llevará servicios a la zona rural este 15 de enero

La titular, Marina Herrera, informó que se llevará la Ruta de la Mujer en la colonia Esperanza Tiznado

Ene. 14, 2026
Una invitación hace la Secretaría de las Mujeres de Cajeme a habitantes de la colonia Esperanza Tiznado y zonas aledañas, para que aprovechen los servicios y asesorías que se brindarán en la calle Heberto Castillo esquina con Tréboles a partir de las 16:00 horas de forma gratuita, este 15 de enero.

Se trata del programa Ruta de la Mujer, la cual tiene como objetivo compartir información sobre los servicios que esta secretaría ofrece a las mujeres. En esta ocasión, dio a conocer la titular Marina Herrera, se contará con la presencia del licenciado Pedro Chávez, quien ofrecerá asesoría para la presentación de denuncias, especialmente en casos relacionados con bancos, aseguradoras y diversas transacciones financieras, siempre

"Nos complace anunciar la incorporación a este evento del licenciado Pedro Chávez, con la disposición de apoyarles en la resolución de este tipo de problemáticas. Cada vez sumamos más y mejores apoyos para nuestra comunidad cajemense, gracias a la buena disposición y colaboración de muchas voluntades", dijo.

IMPLEMENTAN CAMPAÑA "VIAJAMOS SEGURAS"

Marina Herrera también dio a conocer que se implementó la campaña Viajamos Seguras, con la colocación de calcas informativas sobre a dónde pueden comunicarse las mujeres en caso de que haya alguna emergencia o se ejerza violencia en contra de ellas, al interior de la Central de Autobúses Faustino Félix Serna.

Personas interesadas en obtener cualquier tipo de información sobre esta secretaría pueden comunicarse al teléfono 644 312 3424.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

