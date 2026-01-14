Parque Industrial Santa Rita se empezará a construir este 2026

El alcalde de Cajeme, Carlos Javier Lamarque Cano, dio a conocer que vienen más inversiones para el municipio, al destacar que este año comenzarán los primeros trabajos para construir el Parque Industrial Santa Rita, en la colonia Valle Dorado, lo que a su vez generará empleo.

Se trata de una inversión privada que impulsará la atracción de inversionistas.

“Es un proyecto que está listo, contamos ya con un proyecto ejecutivo. Es un parque industrial que está llevando adelante el empresario Mario Sánchez, probablemente se inicie este año, hay un acuerdo para que así sea, y es importante porque en la medida que haya más condiciones para que lleguen empresas y haya inversión se generarán empleo y bienestar para la gente, por eso apoyamos la inversión productiva, la idea es que empresas locales inviertan para crear nuevas empresas o lleguen nuevas”, dijo.

Nuevas empresas se encuentran en proceso de instalarse en Cajeme, agregó, sin dar detalles sobre la cantidad. Asimismo, recordó a la ciudadanía que el año pasado llegaron nuevos negocios.

“El año pasado cerramos con empresas nuevas, entre ellas una cartonera que inició ya trabajos de construcción y que va a generar entre 800 y mil nuevos empleos, esto es importante para nuestro municipio, hay otras proveedoras de una empresa cervecera, de plataformas de carga, que generará 100 empleos”, comentó.