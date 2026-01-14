  • 24° C
Buena racha sigue en Sonora: cae premio de la Lotería Nacional

Por tercera ocasión el estado tuvo un premio importante de la Lotería Nacional en menos de quince días

Ene. 14, 2026
Se tuvieron tres series ganadoras en las que una de ellas fue en canales electrónicos, la segunda en Hermosillo y la tercera también por canales electrónicos
Una vez más Sonora fue escenario de la suerte, luego que la buena racha del estado continúa y cayera por tercera ocasión en lo que va de este año uno de los premios principales de la Lotería Nacional en la entidad.

José Ramón Becheret Barraza, gerente en Sonora de la Lotería Nacional, reveló que en esta ocasión cayó en Hermosillo el tercer premio del Sorteo Mayor que celebran los martes por la noche, equivalente a 300 mil pesos.

Esta es la segunda vez en lo que va del año que la capital del estado corre con suerte, lo que demuestra la importante participación de los sonorenses en los sorteos tradicionales, prosiguió el funcionario de la institución.

IMPACTO ECONÓMICO DE LOS PREMIOS EN SONORA

"Cayó en Hermosillo, sabemos que todavía hay premios pendientes, falta Obregón, Navojoa, faltan los demás municipios de Sonora", añadió.

Hizo hincapié en que esta derrama económica se queda principalmente en el estado, lo que representa beneficios para la entidad porque en su mayoría usan el recurso para arreglar sus casas, comprar carros, servicios o emprender.

PARTICIPACIÓN Y RESULTADOS EN LOS SORTEOS DE LA LOTERÍA NACIONAL

"Es muy bueno que se quede esa derrama económica aquí en el estado, lo usan para invertirlo aquí", detalló.

Invitó a la población a participar en el Sorteo Superior que se llevará a cabo el próximo viernes, en el que los cachitos ya se encuentran a la venta en los diferentes puntos de Sonora para quienes quieran probar suerte.

"Los sorteos regulares han dejado premios importantes en Sonora, hemos tenido ganadores en Hermosillo, en Cajeme, Navojoa, Huatabampo, Nogales, en años pasados y en este año ya vimos que en Nogales y Hermosillo han ganado", destacó.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


