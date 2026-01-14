Familiares de Nancy Jazmín retiran bloqueo de calle Jalisco, en Ciudad Obregón

Después de cinco días, el bloqueo de la calle Jalisco, a la altura de la Yaqui, fue retirado por familiares de Nancy Jazmín Gil, quien fue víctima de una desaparición forzada.

Desde el pasado sábado, cuando la joven fue privada de la libertad, sus seres queridos se "plantaron" afuera de las instalaciones de la Fiscalía en Ciudad Obregón, e impidieron el paso de vehículos para exigir a las autoridades que aceleraran las labores de búsqueda.

Como parte de las protestas, la tarde del martes hicieron una marcha pacífica, a la que se sumaron familiares de desaparecidos en el municipio, así como integrantes de colectivos de búsqueda.

SE REUNIRÁN CON SECRETARIO DE GOBIERNO

La mañana de este miércoles, la secretaria del Ayuntamiento, Lucy Haydée Navarro Gallegos, sostuvo un acercamiento con los familiares de la joven desaparecida, así como con la madre de Jorge Alberto Rodríguez Quintero, que también fue privado de la libertad el pasado fin de semana.

En dicho encuentro, también participó el encargado de Asuntos de Gobierno, Carlos Ramsel Cuen Miramontes, y el secretario de Seguridad Pública Municipal, Claudio Cruz Hernández.

Navarro Gallegos dio a conocer que se gestionó una reunión con el secretario de Gobierno del Estado, por lo que, las familias de ambos desaparecidos decidieron retirar el bloqueo de vialidades.

"El secretario platicó con ellos, se accedió a tener una reunión donde les van a apoyar con todos los elementos y corporaciones de la Mesa de Seguridad y de la Fiscalía, siendo empáticos con la ayuda que requieren estas familias, por el dolor que están pasando y la disposición apoyar en ese sentido", expresó la secretaria del Ayuntamiento.

PODRÍAN RETOMAR LAS PROTESTAS

Por su parte, Ana Lucía Gil, hermana de Nancy, dijo que liberaron las calles después de llegar a un acuerdo con las autoridades.

"Esto es por el momento, no es de que nos vayamos a quitar, quedamos en un acuerdo de que nos van a ayudar, esperamos que nos den respuestas, pero igual nosotros seguiremos aquí", mencionó Ana Lucía, quien dijo que, de no estar satisfechos con los resultados de la reunión, podrían retomar las protestas

"Ocupamos que nos den agilización a la investigación, no nos estamos rindiendo en los bloqueos, seguiremos. Si nosotros no encontramos respuestas, taparemos las calles igual como estábamos ahorita", finalizó.