Gobierno Municipal de Cajeme ha invertido este año más de 38 mdp en obras

Una cantidad de 38 millones 398 mil pesos ha invertido el Gobierno Municipal de Cajeme en lo que va de enero para poner en marcha distintas obras de rehabilitación de la red sanitaria y pavimentación, adicional a los 13 millones 813 mil pesos aportados por el gobierno estatal con el mismo fin; esto beneficiará a los más de 90 mil habitantes del sector sur de la ciudad.

Ayer, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano dio banderazo de inicio a la rehabilitación de la red sanitaria de la calle Jalisco entre Valle del Trébol y Pascola, en la colonia Valle Dorado, con una inversión de 2 millones 660 mil pesos de pesos.

La carpeta asfáltica de esta vialidad ya se encuentra rehabilitada, sin embargo, algunos detalles de la infraestructura sanitaria causan derrames de aguas negras, por lo que nuevamente se abrirá la zona para realizar los trabajos correspondientes.

Javier Lamarque explicó que con esta obra se beneficiará tanto a habitantes de la colonia Valle Dorado como de la colonia Villa Fontana, sector en el que ya se han realizado 11 obras de pavimentación de vialidades y recuperación de red hidrosanitaria.

Entre las calles de esta colonia, que al momento se han rescatado con pavimentación, destacan la Valle del Yori, Valle Eucalipto, Valle del Pascola, Paseo Las Palmas, Valle del Trigo, Valle del Soya, Valle Algodones, así como la Valle del Cempoatl y la Jalisco.

"Hemos invertido aquí en esta colonia más de 100 millones de pesos, nada más que tengo que repartir, porque si no, la gente de otras colonias también necesita que se les apoye, pero está colonia ha sido de las más apoyadas", expresó el Presidente Municipal y agregó que aún falta mayor inversión.

Más de 12 mil habitantes de las colonias Valle Dorado y Villa Fontana se verán beneficiados con la rehabilitación de la red sanitaria en la calle Jalisco.