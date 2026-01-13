Regidor propone reglamento para la prostitución en Cajeme

Un reglamento para regular la prostitución en Cajeme es una propuesta en la que trabaja el Gobierno Municipal, explicó el regidor Edgar Gutiérrez, quien destacó que es importante que se evite la propagación de enfermedades, se hagan verificaciones en las zonas donde hay esta práctica y haya un control sanitario.

"Hay un tema sobre un reglamento que estamos proponiendo; más que nada va enfocado a cuestiones de salud, es el reglamento de la prostitución para el municipio de Cajeme, pues sabemos de antemano que sí existe (la práctica). Estamos proponiendo que se haga cargo Salud Municipal, que haya tarjetones, verificación, y control sanitario para evitar todos los contagios de enfermedades que puedan propagarse. También es una oportunidad para ver cómo estamos en Cajeme respecto a este tema", adelantó.

"NO DEBE SER TEMA TABÚ"

Asimismo, dijo que los temas de salubridad no solo pueden dejarse en manos del Gobierno Estatal, sino que el municipio debe de tomar acciones para el bienestar de la sociedad civil, en este caso particular, para sexoservidoras y sexoservidores, así como para quienes recurren a sus servicios.

"No podemos manejarlo como tabú, no podemos dejarle al Gobierno del Estado toda la carga. Tenemos que tomar medidas de prevención, debe regularse por parte de Salud Municipal la cuestión de los tarjetones. Hay que llevar un control para el bien de todos", dijo.

Cabe señalar que en Cajeme existen ubicaciones conocidas por la población donde se ofrecen estos servicios, siendo una de las más destacadas el callejón Costa Rica, casi con la calle Galeana.

En Cajeme no se encuentran establecidas zonas de tolerancia de manera oficial actualmente.