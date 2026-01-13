  • 24° C
Alertan por socavón en el centro de Cajeme; automovilistas deben extremar cuidados

El lugar del hundimiento fue señalado por el Oomapas para evitar posibles accidentes en la zona

Ene. 13, 2026
Un nuevo hundimiento se registró ayer en Cajeme, esta vez sobre la calle 5 de Febrero entre Hidalgo y Guerrero, en el centro de la ciudad; el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) señalizó la zona para evitar posibles accidentes.

Automovilistas deben de tener cuidado al momento de transitar por esta parte de la zona urbana, mientras el organismo operador pone en marcha los trabajos necesarios para dar una solución a este caso.

Recientemente, el director técnico del Oomapasc, Jesús Antonio Ponce Zavala, dio a conocer que el año pasado se atendieron más de 200 hundimientos que se generaron tanto en la zona urbana como en el área rural del municipio, y agregó que todavía están pendientes de atenderse al menos tres, adicional a este nuevo hundimiento.

En distintas ocasiones, el área técnica de la paramunicipal ha informado que estos socavones surgen debido a la mala infraestructura sanitaria, principalmente.

Algunas otras zonas en donde se encuentran hundimientos que están pendientes de atenderse son la colonia Ladrillera, así como la calle 300 y Jalisco.

En cuanto a aquellas ubicaciones en donde se registró esta situación el año pasado, destacan la Morelos, Libertad, Hidalgo, Zona Norte, Alameda, Fraccionamiento Otancahui, Las Fuentes y Chapultepec.

El Oomapasc adelantó que este año se adquirirá nuevo equipamiento para agilizar los trabajos en las colonias donde hay denuncias.

