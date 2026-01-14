Inicia rehabilitación de calle Álvaro Obregón en Esperanza

La rehabilitación de infraestructura sanitaria y pavimentación de la calle Álvaro Obregón entre Nuevo León y Niños Héroes es una obra que fue puesta en marcha por el gobierno municipal, para la cual se hará una inversión de 2 millones 880 mil pesos, en beneficio de aproximadamente 8 mil habitantes de la zona rural de Cajeme.

Se trata de la primera obra del año 2026 que inicia en esta comisaría; el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano detalló que el proyecto de trabajo incluye la rehabilitación de banquetas en esta zona, así como de camellones.

"Es una obra completa, contempla los camellones y guarniciones de la calle, es una obra muy importante, con una inversión de casi 3 millones de pesos. Vamos a empezar y por supuesto vamos a buscar seguir atendiendo otras problemáticas e iniciar otras obras aquí en Esperanza para el bienestar de ustedes", comentó el presidente municipal a los residentes.

NO SE CONVERTIRÁ ESPERANZA EN COLONIA

Durante el evento en que se dio banderazo a la obra, Blanca Alicia Urbalejo, representante de la agrupación de adultos mayores Itepo Emak (Estamos contigo en lengua yaqui), externó su preocupación ante un rumor que se ha difundido en los últimos días en redes sociales, el cual indica que la comisaría en mención se convertiría en una colonia más de Cajeme.

"Hemos escuchado que Esperanza se va a convertir en una colonia más de Cajeme, lo que sería inaudito, porque si Ciudad Obregón existe es gracias a Esperanza, ya que aquí se fundó el Valle del Yaqui, la región. El hecho de que esta comisaría se convierta en una colonia no es lógico", dijo.

Al respecto, el alcalde Javier Lamarque desmintió el rumor y se comprometió a trabajar en beneficio del pueblo.

La obra beneficiará a habitantes de las colonias Fundo Legal, Esperanza, Hogar y Patrimonio, así como Sonora.