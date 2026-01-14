Este año comenzarían los trabajos para sendero seguro en Esperanza

Este 2026 iniciaría la primera etapa de las adecuaciones para que el trayecto escolar que va de la plaza Miguel Hidalgo al bachillerato Cecyte se convierta en un sendero seguro, adelantó el comisario Ricardo Moreno, quien destacó que el primer paso será instalar lámparas para que haya mayor iluminación.

"El proyecto de sendero seguro sigue en pie, en ningún momento lo hemos dejado de lado porque va a dar seguridad a jóvenes que van al Cecyte, así como a los habitantes de la colonia Ejidal. Lo planteamos ya en otra ocasión con el presidente municipal, ahorita hay interés también en este proyecto por parte de Martha Patricia Patiño Fierro, presidenta del Voluntariado DIF Cajeme", comentó.

Entre las mejoras que se requieren destacó el alumbrado público, así como la pavimentación de algunas calles que son terracería, de ser posible.

"Lo que queremos es iniciar, primero el alumbrado, que el trayecto que tienen los jóvenes de la colonia Leandro Valle y la Robinson Bours tengan la mayor seguridad posible y que sea un área agradable, el alumbrado va a inhibir la delincuencia, la idea es que se inicie con el sendero seguro, pero haya otras mejoras hacia otras calles", dijo.

Las autoridades de las comisarías ya han adquirido lámparas para empezar lo antes posible este 2026, a la par que se busca el apoyo de la Iniciativa Privada para realizar trabajos de calle, mientras que siguen las gestiones ante el Gobierno Municipal.

Se estima que más de 500 estudiantes se vean beneficiados con este proyecto.