Material de elección judicial será reciclado y usado para libros de texto gratuitos

El material electoral usado durante la jornada de la elección judicial será destruido y reciclado para utilizarse en los libros de texto gratuitos, luego que todas las impugnaciones fueran resueltas, los resultados documentados y ya no son susceptibles a ser solicitados por el tribunal electoral, informó la vocal ejecutiva del Distrito 06 Cajeme del Instituto Nacional Electoral (INE), Noely Zamudio Olivares.

La funcionaria explicó que el material de todas las elecciones es destruido una vez que concluye el proceso y se firmó un convenio con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para que el material sea reciclado y aprovechado.

"El Instituto y la Conaliteg firmamos un convenio de colaboración a nivel central; las boletas se entregan a la Conaliteg para que sean recicladas y este material, este papel se utiliza para la elaboración de los libros de texto gratuito".

Medidas para la protección de datos personales en el proceso

El distrito 06 Cajeme aportará 210 cajas electorales que se prepararon con todo el material, el cual ya no tienen valor documental porque el proceso concluyó, se resolvieron todos los medios de impugnación y no son susceptibles de ser solicitados por el tribunal electoral para una nueva valoración de los votos que fueron emitidos, por lo que se deben de destruir.

Los datos personales de los ciudadanos se protegen triturando primero las listas nominales, así como las cartas de notificación de los ciudadanos que participaron durante la jornada.

"Se van a enviar para destrucción las listas nominales, esas se trituran de manera previa para que no sean visibles los datos personales de la ciudadanía, las hojas de datos de las cartas de notificación de las ciudadanas y ciudadanos que participaron, también esas se trituran de manera previa para que no sean visibles los datos personales y toda la documentación adicional de apoyo".