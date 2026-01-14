  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 14 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Advierten aumento de vendedores ambulantes en Cajeme

Entre menos empleos formales haya en la región, incrementará el número del comercio informal

Ene. 14, 2026
Actualmente se tienen cerca de 100 comerciantes ambulantes adheridos a la organización ubicados en diferentes puntos de la ciudad
Actualmente se tienen cerca de 100 comerciantes ambulantes adheridos a la organización ubicados en diferentes puntos de la ciudad

La caída en el número de empleos formales en la región durante diciembre se reflejará en un aumento de comerciantes ambulantes y en los tianguis de Cajeme para poder llevar sustento a sus casas, afirmó el presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes y Semifijos adheridos a la CTM, Manuel Montaño Gutiérrez.

El dirigente del gremio advirtió de un aumento de vendedores informales en diferentes zonas de Cajeme frente a la baja de empleos formales reportada por el IMSS a inicios de este año, por lo que resaltó que las autoridades deben de prestar atención por el tema de los permisos.

"Se va a venir más gente a trabajar al ambulantaje, a los tianguis, vemos que cuando no hay trabajo, muchos hacen su lucha, por eso deben de estar atentos los de las autoridades, no estamos en contra que la gente trabaje, pero sí pedimos que estén regularizados", detalló.

IMPACTO ECONÓMICO EN EL COMERCIO LOCAL Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR

A la par con el aumento de los vendedores, la pérdida de empleos se reflejará en menores ventas para el comercio de Cajeme, sobre todo en los meses de enero y febrero, que es cuando la gente todavía anda gastada, a excepción del repunte que se tiene normalmente rumbo al día de san Valentín.

"Cuando no hay trabajo, se refleja, la gente no tiene para salir a gastar, más si estamos hablando de enero, la gente anda muy gastada, lo que se necesita es que haya más empleos, más circulante", detalló.

De acuerdo a información del IMSS, Sonora tuvo un retroceso en el número de empleos al cierre del 2025, lo que afirmó Montaño Gutiérrez, pudiera afectar a diferentes sectores productivos de la región.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Material de elección judicial será reciclado y usado para libros de texto gratuitos
Ciudad Obregón

Material de elección judicial será reciclado y usado para libros de texto gratuitos

Enero 14, 2026

El material ya fue documentado y no tiene valor, por lo que se va a reciclar y aprovechado en los libros de texto

Buena racha sigue en Sonora: cae premio de la Lotería Nacional
Ciudad Obregón

Buena racha sigue en Sonora: cae premio de la Lotería Nacional

Enero 14, 2026

Por tercera ocasión el estado tuvo un premio importante de la Lotería Nacional en menos de quince días

Este año comenzarían los trabajos para sendero seguro en Esperanza
Ciudad Obregón

Este año comenzarían los trabajos para sendero seguro en Esperanza

Enero 14, 2026

El comisario Ricardo Moreno adelantó que se busca adecuar el trayecto escolar de la plaza Miguel Hidalgo al bachillerato Cecyte