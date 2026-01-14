Advierten aumento de vendedores ambulantes en Cajeme

La caída en el número de empleos formales en la región durante diciembre se reflejará en un aumento de comerciantes ambulantes y en los tianguis de Cajeme para poder llevar sustento a sus casas, afirmó el presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes y Semifijos adheridos a la CTM, Manuel Montaño Gutiérrez.

El dirigente del gremio advirtió de un aumento de vendedores informales en diferentes zonas de Cajeme frente a la baja de empleos formales reportada por el IMSS a inicios de este año, por lo que resaltó que las autoridades deben de prestar atención por el tema de los permisos.

"Se va a venir más gente a trabajar al ambulantaje, a los tianguis, vemos que cuando no hay trabajo, muchos hacen su lucha, por eso deben de estar atentos los de las autoridades, no estamos en contra que la gente trabaje, pero sí pedimos que estén regularizados", detalló.

IMPACTO ECONÓMICO EN EL COMERCIO LOCAL Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR

A la par con el aumento de los vendedores, la pérdida de empleos se reflejará en menores ventas para el comercio de Cajeme, sobre todo en los meses de enero y febrero, que es cuando la gente todavía anda gastada, a excepción del repunte que se tiene normalmente rumbo al día de san Valentín.

"Cuando no hay trabajo, se refleja, la gente no tiene para salir a gastar, más si estamos hablando de enero, la gente anda muy gastada, lo que se necesita es que haya más empleos, más circulante", detalló.

De acuerdo a información del IMSS, Sonora tuvo un retroceso en el número de empleos al cierre del 2025, lo que afirmó Montaño Gutiérrez, pudiera afectar a diferentes sectores productivos de la región.