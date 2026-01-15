BTED Cajeme arranca con promoción para el siguiente ciclo escolar

Arrancó formalmente la promoción de la oferta académica del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED) con miras a captar a 120 alumnos de nuevo ingreso para el siguiente ciclo escolar, en el que se ofertarán las especialidades de Entrenamiento Integral de Beisbol y Fisioterapia.

Alfonso Noriega Olivas, encargado de la Jefatura de Vinculación Comunitaria y Proyectos Escolares, informó que se tiene proyectado visitar 32 secundarias de la región para promocionar el plantel Cajeme, así como los beneficios que ofrece estudiar en ese bachillerato y las especialidades que se tienen.

"Son 32 secundarias de la región que se van a estar visitando con 2 mil 500 estudiantes para captar 120", detalló.

La distribución de los alumnos de nuevo ingreso será 80 para la especialidad de Beisbol, así como 40 para la nueva carrera técnica en Fisioterapia, la cual sería la tercera generación.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y CONTACTO PARA INTERESADOS

El proceso de inscripciones va a la par con Prepa Sonora, la cual arrancó la convocatoria el año pasado en abril, por lo que se está haciendo la promoción con tiempo para que los alumnos de Cajeme y la región del sur de Sonora conozcan sobre los planes de estudio.

Los interesados en más información o programar una visita al plantel de Cajeme se pueden comunicar al número 55 3600 2500 extensiones 72441, 72442 o 72443 o al correo divulgacionobregon.bted@nube.sep.gob.mx en donde se les atenderá, puntualizó Noriega Olivas.