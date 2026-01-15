  • 24° C
  Ciudad Obregón
  Jueves, 15 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Javier Lamarque: se rehabilitan calles desde el interior

A pesar de los tiempos de espera que esto puede representar, es importante cambiar la infraestructura sanitaria en algunos casos

Ene. 15, 2026

Al poner en marcha la rehabilitación de la calle Carbó entre California e Ímuris, en la colonia Villa California, el alcalde Javier Lamarque Cano destacó la importancia de que se cambie la infraestructura sanitaria, en los casos que así lo ameriten, para atender el problema de raíz, ya que esto es clave para evitar fugas de agua, colapso de drenajes y hasta socavones.

"En 4 años de trabajo (entre el gobierno pasado y el actual), hemos logrado recuperar en Cajeme más de 3 millones de metros cuadrados de vialidades, y al menos el 50 por ciento de ellas han incluido el cambio de la infraestructura sanitaria", mencionó y reiteró su compromiso de seguir con el rescate de calles y cambio de red sanitaria donde así se requiera.

Esto puede representar un mayor tiempo de espera para los residentes de la colonia donde se pone en marcha el rescate de la vialidad, reconoció, pero si no se realiza de esta manera los problemas podrían volver a surgir al poco tiempo.

Durante el inicio de obra, residentes de la colonia solicitaron al alcalde que se procure agilizar los tiempos, en la medida de lo posible. Por su parte, Javier Lamarque dijo ser el primer interesado en que las obras terminen en tiempo y forma, además de que se hagan bien, por lo que hizo el compromiso de concluirlas lo antes posible, cuidando los detalles técnicos.

En su mayoría, los hundimientos que se registran en calles surgen a raíz de la mala infraestructura sanitaria de las vialidades.

 

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

