  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 16 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Buscan transporte seguro para mujeres en Ciudad Obregón: colocan calcas contra la violencia en taxis

La Secretaría de las Mujeres colocó calcas informativas contra la violencia en taxis colectivos

Ene. 16, 2026
Un transporte donde las mujeres se sientan seguras y sepan qué hacer en caso de que se ejerza acoso u otro tipo de violencia en su contra mientras viajan, busca la Secretaría de las Mujeres de Cajeme, por lo cual colocó calcas informativas en taxis colectivos que brindan sus servicios en el centro de Ciudad Obregón esta mañana.

Marina Herrera, titular de la Secretaría, destacó la importancia de garantizar bienestar a las usuarias del transporte público, sea cual sea el tipo de unidad en el que viaje a su destino.

"Estamos continuando con lo que es un programa instruido por nuestro presidente municipal Javier Lamarque Cano para atender la seguridad de las mujeres. Es importante capacitar a las y los choferes para que sepan qué es la campaña Viajamos Seguras, en qué consisten los tipos de violencia, los derechos de las mujeres y que cada una de las mujeres puedan saber que es un personal preparado, capacitado y que conoce del tema para atender la agenda de las mujeres", comentó.

Por su parte, Reynaldo Castillo, presidente de la Fundación Madrazo y representante de cuatro grupos de taxis colectivos, extendió su llamado a las usuarias para que denuncien en caso de que haya algún caso de este tipo.

"Es para que las mujeres se sientan seguras de que van a estar en buenas manos, ahí están los teléfonos para que en caso de que ellas se sientan acosadas puedan denunciar", dijo.

Claudia Esparza, una de las taxistas que presta su servicio, invitó a las mujeres a alzar la voz.

"Quiero comentarles a las pasajeras que vamos a portar esta calca con el número de teléfono de la Secretaría de las Mujeres para que, en dado caso que se sientan vulneradas, acosadas, o tengan algún reporte de algún chofer, tengan la plena confianza de que viajarán seguras", comentó.

También se colocaron calcas en la Central de Autobuses Faustino Félix Serna.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

