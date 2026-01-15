  • 24° C
Ciudad Obregón

Oomapasc busca agilizar atención a fugas de agua con brigadas especializadas

La paramunicipal informó que trabaja en eficientar los trabajos que se realizan en las colonias

Ene. 15, 2026
Con 2 nuevas brigadas especializadas el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) espera agilizar la atención a problemas de fugas de agua en las distintas colonias; se trata de 2 equipos conformados por personal que tiene amplio conocimiento técnico sobre la materia, informó el director técnico Jesús Antonio Ponce Zavala.

"El presidente municipal también nos dio instrucciones de tener equipos especializados en el tema del cubeteo, el cual es muy importante, tenemos gente especializada para tuberías grandes y tuberías pequeñas. No cualquiera sabe cómo colocar las tuberías, tenemos que eficientizar más el funcionamiento de toda la ciudad", comentó.

Vecinos de la colonia Villa California dieron a conocer recientemente que, en ocasiones, hacen un reporte de fugas de agua y este es atendido por contratistas que ocasionan daños a las banquetas sin dar con el origen verdadero del problema, por lo que dijeron considerar importante que el organismo cuente con brigadas que muestren la capacidad y conocimiento amplio en cuanto a la materia.

Al respecto, se les informó que ya se cuenta con tales equipos, por instrucciones del alcalde Javier Lamarque los cuales ya trabajan en las colonias.

Cabe señalar que el Oomapasc y el Ayuntamiento de Cajeme trabajan en dar solución a los problemas de fugas de agua en las colonias de Cajeme, y este año se invertirán al menos 50 millones de pesos para atender puntos clave.

