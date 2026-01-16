  • 24° C
Ciudad Obregón

Endurecerán medidas contra vapeadores en preparatoria

El Cobach Obregón 1 mantiene desde años pasados una fuerte campaña contra las adicciones

Ene. 16, 2026
Además de las campañas contra los vapeadores, el Cobach Obregón 1 busca crear conciencia para evitar el uso de otras sustancias
Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la prohibición del uso y comercialización de vapeadores, el Cobach Obregón 1 fortalecerá las acciones preventivas y de concientización para evitar el uso de esos dispositivos dentro y fuera del plantel, informó el director, Víctor Castelo López.

El académico recordó que desde años pasados se tiene una campaña fuera contra el uso de los cigarros electrónicos y con esta disposición oficial se fortalecerán las acciones que ya se realizaban con estudiantes y padres de familia.

Acciones preventivas y protocolos ante el uso de vapeadores

“Vamos a invitar a los jóvenes en el no uso por el tema de la salud, pero también se les va a hacer ver las repercusiones legales que pudiera tener, hemos trabajado en campañas y capacitaciones, además en las redes sociales del plantel constantemente se está publicando”.

En el caso que se encuentren estudiantes en posesión de un dispositivo de estos se activarían los protocolos correspondientes para que los jóvenes reciban la debida atención, se hablaría con los padres, canalizaría con autoridades de salud para que mostraran que no existe dependencia hacia el vapeador, además que se enfrentaría a las consecuencias propias del reglamento del plantel que iría desde la suspensión temporal hasta sanciones más severas en caso de reincidencia.

Resultados y seguimiento de las campañas informativas

“Esperemos que no pase, pero en caso que sea se activarían los protocolos en los que se involucra a los padres de familia, autoridades de salud, autoridades del plantel y todo lo correspondiente”.

Las campañas han rendido frutos y de momento no se han reportado incidentes en lo que va de este ciclo académico.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


