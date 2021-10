Vacunados con la CanSino tienen "trabas" para entrar a EEUU

Sin embargo, Bernabé Arana Rodríguez , titular de la Secretaría del Bienestar , expuso que cuentan con un sistema de registro que no permite aplicar un biológico diferente.

Bajo el entendido de que Estados Unidos no autorizó la aplicación de algunas vacunas, como la CanSino , los que fueron inmunizados con ese biológico solicitan otro tipo de vacunas para viajar al extranjero.

Sin embargo, Bernabé Arana Rodríguez, titular de la Secretaría del Bienestar, expuso que cuentan con un sistema de registro que no permite aplicar un biológico diferente.

Noticia Relacionada Tránsito Municipal inicia operativo vial

PUBLICIDAD

Por lo anterior, expuso, no podrán entregar otro certificado de esquema de vacunación completo.

"Si yo le aplicó un biológico a alguien que tiene CanSino no se le va a reflejar nunca en la plataforma, no va a poder sacar un certificado que diga que trae Pfizer u otro tipo, no va a poder", resaltó Arana Rodríguez.

El funcionario federal mencionó que podrían cambiar a una plataforma para poder aplicar segundas

dosis a los de CanSino

, sólo que eso dependerá

Hugo López-Gatell Ramírez

,

subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud

, así como a la

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

(

Cofepris

).