Unison en Cajeme tiene presupuesto operativo para el 2026

El Campus Cajeme de la Universidad de Sonora (Unison) aprobó un techo financiero de 2 millones 700 mil pesos para gastos operativos del 2026 y está a la espera que se defina el monto del fideicomiso de cuotas estudiantiles, informó el Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud, Joel Arias Martínez.

El académico detalló que lo aprobado es únicamente para los gastos operativos de la universidad y el fideicomiso de cuotas es lo que aporta el estudiante al momento de inscribirse o pagar sus colegiaturas, el cual irá disminuyendo gradualmente los próximos años hasta desaparecer frente a la propuesta de la federación de que la educación sea gratuita.

"Nos tocó aprobar el techo financiero para el campus Cajeme en el que se incluye el presupuesto financiero, que incluye únicamente el gasto operativo y aparte está el fideicomiso de cuotas que ahora eso va a ir disminuyendo por la nueva ley, la nueva propuesta del gobierno federal de que la educación tiene que ser gratuita y se piensa ir eliminando gradualmente el fideicomiso de cuotas"

¿Cómo se compensarán las cuotas estudiantiles que se eliminarán?

Señaló que rectoría hará las gestiones para reponer el recurso que se deje de percibir por las cuotas estudiantiles, ya que se utiliza para el uso exclusivo de los alumnos que tiene que ver con transporte, prácticas, becas, entre otros rubros.

Mientras se gestiona, el campus Cajeme deberá implementar estrategias para buscar recursos propios con la creación de cursos, talleres o renta de espacios de la universidad.

"Nosotros tendríamos que buscar otras soluciones como recursos propios, lo que es generación de cursos, talleres, renta de auditorio, lo que nosotros creamos que podamos generar para poder subsanar esta parte en lo que rectoría gestiona, ya sea con el gobierno estatal o federal como compensar eso que gradualmente se va a ir disminuyendo"

Arias Martínez dijo que todavía se desconoce cuándo se eliminaría la totalidad de las cuotas estudiantiles, aunque se espera que sea en los próximos dos años, ya que el gobierno federal busca que la educación sea totalmente gratuita para beneficiar a un mayor número de alumnos.