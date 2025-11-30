Detectan padecimientos durante visitas de Salud Casa por Casa en Cajeme

Problemas de la presión, glucosa y peso, se encuentran entre los casos que más se detectan por el personal médico del programa Salud Casa por Casa en Cajeme.

¿Qué servicios ofrece el programa Salud Casa por Casa?

Durante sus visitas, el personal médico mide oxigenación, talla, peso, glucosa, entre otros valores para detectar cualquier caso entre los adultos mayores beneficiarios y personas con alguna discapacidad, informó personal de la Secretaría del Bienestar.

El personal de Salud Casta por Casa se encuentra asignado a diferentes colonias de la ciudad y comunidades rurales, con lo que se les atiende y da seguimiento.

Los adultos mayores y personas con discapacidad que se visita son los que fueron cansados durante el Censo de Salud Casa por Casa y, en caso que haya algunos que no se hayan registrado, todavía pueden hacerlo.

¿Cómo se garantiza la seguridad y confianza en las visitas médicas?

El personal de la Secretaría del Bienestar afirma que los adultos mayores que cumplen 65 años y se registran al programa Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor y se les da la opción si quieren que se les visite por personal de salud.

Los médicos y enfermeras que acuden a visitar a los adultos mayores llevan gafete oficial con fotografía, nombre, sellos oficiales y código QR, además de uniforme blanco con logotipos del gobierno de México y la Secretaría del Bienestar, así como maletín guinda con logotipo de Salud Casa por Casa.