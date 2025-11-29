  • 24° C
Recaudan cobijas para niños que luchan contra el cáncer

La asociación Amar y Servir espera beneficiar a más de 50 menores y extender el apoyo a pediatría general

Nov. 29, 2025
La fecha límite es hasta el 13 de diciembre.

Durante el invierno, contar con una cobija es fundamental, especialmente para los niños que, por motivos de salud, deben pasar uno o varios días en el hospital. En estos espacios suele hacer frío debido a que los sistemas de refrigeración permanecen encendidos constantemente.

Por ello, la Asociación Amar y Servir invita nuevamente a la comunidad a sumarse a la colecta de cobijas nuevas, frazadas, gorros y bufandas, destinadas a niños y niñas que luchan contra el cáncer y que reciben atención en el hospital del IMSS de Ciudad Obregón.

Emmanuel Ochoa, voluntario de la asociación, informó que esta colecta se realiza desde hace varios años y que, gracias a la respuesta de la comunidad, en ocasiones anteriores ha sido posible extender el beneficio a menores del área de pediatría general.

Comentó que la colecta inició hace unos días y tiene la meta de reunir más de 100 cobijas nuevas, las cuales comenzarán a entregarse el 14 de diciembre durante la posada que Amar y Servir organiza para niños en tratamiento oncológico y sus familias.

A partir del 15 de diciembre, y durante las visitas periódicas al área de oncología infantil del IMSS, la entrega continuará hasta el 24 de diciembre, cuando, en vísperas de Navidad, se realiza una visita especial para llevar regalos y cobijas a los niños que pasarán la Nochebuena en el hospital.

¿CÓMO SUMARTE A LA CAMPAÑA?

Las donaciones de cobijas se recibirán hasta el 13 de diciembre en las oficinas de Diario del Yaqui, ubicadas en calle Sinaloa entre Galeana y Zaragoza, en horario de 8:00 a 22:00 horas, de lunes a viernes.

También se pueden llevar a Veterinaria Ochoa, en calle 300 entre Coahuila y Zacatecas, de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas.
Quienes prefieran coordinar la entrega en otro lugar pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 6444 614 663.

Además de cobijas, se solicita apoyo con donaciones de dulces, piñatas, pasteles o aportaciones económicas para cubrir los gastos de la posada que se celebrará en la fecha mencionada.

César Leyva
