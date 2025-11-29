  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 29 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Demanda de taxis aumenta hasta 80% en el centro de Obregón por llegada de visitantes

El fin de semana tuvo más visitantes al primer cuadro de la ciudad, lo que se reflejó en más viajes para los taxistas

Nov. 29, 2025
Los estudiantes de la Unison se acercaron a solicitar las pruebas rápidas de diferentes enfermedades de transmisión sexual y para recibir preservativos e información
Los estudiantes de la Unison se acercaron a solicitar las pruebas rápidas de diferentes enfermedades de transmisión sexual y para recibir preservativos e información

Con el incremento de personas en el centro de Ciudad Obregón por la llegada de connacionales del extranjero, personas del sur del país y visitantes del Valle del Yaqui, la demanda de taxis aumenta hasta en un 70 a 80 por ciento, informó el delegado del transporte de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies), Adolfo Arias Castillo.

El delegado de la federación detalló que hay muchas familias que visitan esta región, provenientes del extranjero y otras partes del país, además que los trabajadores de la ciudad reciben utilidades y otras prestaciones, lo que abona a que haya más visitantes.

"Llegan muchos connacionales, llegan muchas familias del sur del país, del valle, e incluso la misma ciudadanía de aquí es cuando reparten las utilidades, el aguinaldo, hay más flujo de dinero y si hay más flujo de dinero, hay más movimiento en la ciudad".

¿CUÁL ES EL IMPACTO ECONÓMICO DE ESTE INCREMENTO EN CAJEME?

El aumento se empezó a ver desde inicios de la segunda quincena de noviembre y se espera que continúe hasta la primera quincena de enero, lo cual favorece tanto a los taxistas como a otros sectores de la ciudad.

"Todo eso abarca una situación económica esencial para el municipio, porque este año no hubo siembra y hubo otros puntos delicados que golpearon la economía de Cajeme y este movimiento económico de noviembre a principios de enero es un respiro".

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Itson tiene programas de becas para estudiantes: Beneficia a más del 80 por ciento
Ciudad Obregón

Itson tiene programas de becas para estudiantes: Beneficia a más del 80 por ciento

Noviembre 29, 2025

La universidad participa en diferentes programas de becas para que la economía no sea un impedimento de estudio

Urgen rehabilitación de calle en la colonia Constitución
Ciudad Obregón

Urgen rehabilitación de calle en la colonia Constitución

Noviembre 28, 2025

Residentes señalan pronto deterioro en el cruce de la calle Guillermo Prieto y California

Necesario crear conciencia frente a sequías recurrentes en el Sur de Sonora
Ciudad Obregón

Necesario crear conciencia frente a sequías recurrentes en el Sur de Sonora

Noviembre 28, 2025

Experto recomienda tomar medidas frente a la situación de sequía que se tiene en el sur de Sonora por naturaleza