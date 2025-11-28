Urgen rehabilitación de calle en la colonia Constitución

Daños a los vehículos, riesgos de accidentes, así como mala imagen son algunas de las problemáticas que sufren los vecinos de la colonia Constitución, quienes argumentan que aun cuando se realizó recientemente la rehabilitación de la calle Guillermo Prieto desde la calle Coahuila a la California, en este último punto la carpeta asfáltica se ha desgastado.

Armando Domínguez, residente en el sector, detalló que fue desde octubre de 2024, cuando el Ayuntamiento anunció la rehabilitación de la Calle Guillermo Prieto desde la calle Coahuila hasta la California, en un área de 6 mil 600 metros cuadrados y alrededor de 330 metros cúbicos de carpeta caliente.

"Se reconoce que fue una obra que se requería desde hace mucho y si nos vimos beneficiados, el problema es que en el crucero de esta calle con la California actualmente está intransitable, lo que nos genera embotellamientos y riesgos de accidentes", declaró.

Por su parte la ciudadana Areli Gutiérrez, abundó señalando que debido a los grandes baches que se encuentran en el lugar, muchos automovilistas realizan maniobras para minimizar cualquier afectación lo cual pone en riesgo a los transeúntes, agregando que incluso ya se han tenido accidentes de personas que se tropiezan y caen en la calle.

"Esta administración ha invertido mucho en esta zona, lo cual beneficia porque se ha levantado mucho la imagen de la plaza Constitución, pero por lo mismo, solicitamos que se repare este crucero, ya que es mucha gente la que circula por aquí y además de los riesgos, es mala imagen para quienes vienen a disfrutar de las actividades que se realizan en esta plaza", declaró.