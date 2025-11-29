Itson tiene programas de becas para estudiantes: Beneficia a más del 80 por ciento

Un total de 15 mil 471 becas recibieron estudiantes del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) en el último año a través de diferentes programas, con lo que se garantiza que continúen sus estudios sin que la economía sea un problema, informó el rector de la universidad, Jesús Héctor Hernández López.

¿Qué programas de becas ofrece el Instituto Tecnológico de Sonora?

El académico detalló que se tienen 24 programas de becas para que los estudiantes puedan aprovechar, con lo que se les apoya en que continúen con sus estudios.

El programa que mayor número de becas otorga a los estudiantes del Itson es el de "Becas Sonora de Oportunidades", por lo que reconoció la voluntad del gobierno del estado por apoyar al alumnado.

También se tiene becas propias como las de Alto Rendimiento Académico que beneficiaron a 992 estudiantes, la Cartera por Materia de Sorteos Itson que apoyó a mil 052, las becas Deporte de Alto Rendimiento con 804, las Becas Exención Itson con mil 612, entre otras.

¿Cuál es el impacto de las becas en la comunidad estudiantil?

Otro programa que apoya a un número importante de alumnos es el de las Becas Moisés Vázquez Gudiño, que suma mil 513.

Además de esto se tienen becas de arte, cultura, organizaciones civiles y dependencias gubernamentales de diferentes niveles de gobierno, con lo que se busca que los estudiantes logren completar sus estudios una vez que ingresen a la universidad.

El número de alumnos becados representan el 85.4 por ciento del total del alumnado matriculado en la universidad.