Necesario incluir botes de basura en reordenamiento del centro de Obregón

El reordenamiento del centro debe incluir la instalación de botes de basura, además de ir acompañado de campañas de concientización para evitar que la gente tire sus residuos en la banqueta, afirmó la delegada de Espacios Uranos de Obregón AC, Clementina Juárez Cansdales.

“Añadiríamos botes de basura cada ciertos metros, eso sí es lo que falta bastante en el primer cuadro de la ciudad y, sobre todo, acompañar ese reordenamiento de consciencia, de campañas de concientización”, detalló.

Para instalar los botes de basura en ese punto de Cajeme, la autoridad debe realizar un estudio en el que revise que tipo de negocios hay en cada cuadra, el aforo de gente pasa, para conocer una necesidad real que en el centro de Obregón.

“Si estás hablando que es una zona donde hay negocios de comida, de comida callejera, ahí tiene que estar a lo mejor cada dos metros, pero si estamos hablando de que hay negocios comerciales establecidos, quizá hasta cada tres metros, cada cuatro, creo que se tiene que estudiar muy bien la dinámica de las personas que transitan por ahí, pero sí son muy necesarios”.

Recordó que las campañas de concientización ya han dado resultado en el pasado y se pueden retomar para que la gente evite tirar basura en el centro de Obregón.

NECESARIO REGULAR EL COMERCIO AMBULANTE

El comercio ambulante también debe ser supervisado, agregó, de tal manera que no obstruya la banqueta a los peatones y, en caso de ubicar algún caso irregular y sin permisos, que sea reubicado.

“También se requiere una vigilancia, estar checando si alguien se instaló de manera irregular y que sea reubicado en un espacio más adecuado para ello”.

Por otro lado, consideró positivo que se contemplen áreas verdes para el primer cuadro de la ciudad por parte del gobierno de Cajeme ya que favorecerá a que la gente prefiera caminar por el sector en vez de desplazarse en carro.

“Ya veo que está considerado el desarrollo de áreas verdes en el primer cuadro de la ciudad, lo cual desde Desarrollo de Espacios Urbanos lo vemos muy positivo porque esto va a incentivar bastante a la gente a que camine en el primer cuadro de la ciudad y evita tanto uso de automóvil”.