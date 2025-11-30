  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 30 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Necesario incluir botes de basura en reordenamiento del centro de Obregón

Se requiere instalar botes de basura y crear conciencia entre la población para que no tiren sus desperdicios en la calle

Nov. 30, 2025
La población debe colaborar en no tirar basura en la vía pública
La población debe colaborar en no tirar basura en la vía pública

El reordenamiento del centro debe incluir la instalación de botes de basura, además de ir acompañado de campañas de concientización para evitar que la gente tire sus residuos en la banqueta, afirmó la delegada de Espacios Uranos de Obregón AC, Clementina Juárez Cansdales.

“Añadiríamos botes de basura cada ciertos metros, eso sí es lo que falta bastante en el primer cuadro de la ciudad y, sobre todo, acompañar ese reordenamiento de consciencia, de campañas de concientización”, detalló.

Para instalar los botes de basura en ese punto de Cajeme, la autoridad debe realizar un estudio en el que revise que tipo de negocios hay en cada cuadra, el aforo de gente pasa, para conocer una necesidad real que en el centro de Obregón.

“Si estás hablando que es una zona donde hay negocios de comida, de comida callejera, ahí tiene que estar a lo mejor cada dos metros, pero si estamos hablando de que hay negocios comerciales establecidos, quizá hasta cada tres metros, cada cuatro, creo que se tiene que estudiar muy bien la dinámica de las personas que transitan por ahí, pero sí son muy necesarios”.

Recordó que las campañas de concientización ya han dado resultado en el pasado y se pueden retomar para que la gente evite tirar basura en el centro de Obregón

imagen-cuerpo

NECESARIO REGULAR EL COMERCIO AMBULANTE

El comercio ambulante también debe ser supervisado, agregó, de tal manera que no obstruya la banqueta a los peatones y, en caso de ubicar algún caso irregular y sin permisos, que sea reubicado.

“También se requiere una vigilancia, estar checando si alguien se instaló de manera irregular y que sea reubicado en un espacio más adecuado para ello”.

Por otro lado, consideró positivo que se contemplen áreas verdes para el primer cuadro de la ciudad por parte del gobierno de Cajeme ya que favorecerá a que la gente prefiera caminar por el sector en vez de desplazarse en carro. 

“Ya veo que está considerado el desarrollo de áreas verdes en el primer cuadro de la ciudad, lo cual desde Desarrollo de Espacios Urbanos lo vemos muy positivo porque esto va a incentivar bastante a la gente a que camine en el primer cuadro de la ciudad y evita tanto uso de automóvil”.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Reconocen a Ciudadanos Distinguidos de Cajeme
Ciudad Obregón

Reconocen a Ciudadanos Distinguidos de Cajeme

Noviembre 29, 2025

Ana Laura Olea Ruiz y Juan Manz Alaniz fueron los reconocidos en el aniversario 98 de la fundación del municipio

Recaudan cobijas para niños que luchan contra el cáncer
Ciudad Obregón

Recaudan cobijas para niños que luchan contra el cáncer

Noviembre 29, 2025

La asociación Amar y Servir espera beneficiar a más de 50 menores y extender el apoyo a pediatría general

Demanda de taxis aumenta hasta 80% en el centro de Obregón por llegada de visitantes
Ciudad Obregón

Demanda de taxis aumenta hasta 80% en el centro de Obregón por llegada de visitantes

Noviembre 29, 2025

El fin de semana tuvo más visitantes al primer cuadro de la ciudad, lo que se reflejó en más viajes para los taxistas