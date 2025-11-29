Reconocen a Ciudadanos Distinguidos de Cajeme

En el marco del XXII Festival de Arte y Cultura Tetabiakte con el que se conmemora el aniversario 98 de fundación del municipio de Cajeme, el alcalde Javier Lamarque Cano y la presidenta del voluntariado DIF, Patricia Patiño Fierro, hicieron entrega de sendos reconocimientos y medallas conmemorativas como Ciudadana y Ciudadano Distinguido a Ana Laura Olea Ruiz y Juan Manz Alaniz, por sus aportaciones en el engrandecimiento del municipio, cada uno desde su trinchera.

Patiño Fierro manifestó que Ana Laura Olea es una ciudadana con una importante trayectoria en el ámbito empresarial, desde el cual fundó la asociación civil Yo Jalo por Obregón, mediante la cual ha puesto su esfuerzo inspirador y su pasión a favor de la ecología y el rescate de espacios públicos dentro de Ciudad Obregón.

Correspondió al alcalde Javier Lamarque hacer el reconocimiento al poeta cajemense Juan Manz, de quien dijo que es un personaje del ámbito cultural que ha hecho una maravillosa labor, que ha sido una influencia positiva en el desarrollo y crecimiento de la localidad, cuyo nombre ha puesto en alto en otras partes de México e incluso a nivel internacional.

La galardonada, presidenta de Jalo por Obregón, se dijo honrada y comprometida con el reconocimiento, a la vez que agradeció a la comunidad y a su equipo por ayudarla a dejar huella de su paso por la vida.

Juan Manz mencionó que la designación lo tomó por sorpresa, y señaló que el servir a la comunidad desde su ámbito representa una necesidad impostergable y se dijo dispuesto a amarla y servirla.

En su mensaje inaugural del Festival, el alcalde expresó que hace 98 años inició el camino por el que generaciones de ciudadanos han ido aportando su esfuerzo y alegría para construir lo que es hoy: un maravilloso municipio.

En la ceremonia se galardonó también a personajes del ámbito del arte y la cultura; Jesús Ricardo Nieblas recibió reconocimiento por su labor en el arte escénico; Elsa Arellano, por su aportación a la danza folklórica; Ana Bertha Walldez por las artes plásticas; Ana Linda Ruiz, por la música; en el ámbito del cine se reconoció a José Ángel López León; Rosana Robinson Bours Muñoz recibió el suyo por su contribución en gestión cultural, Humberto Ramírez como cronista de Cócorit.