Luisito pide el apoyo ciudadano para algún día poder ver

Luisito nació durante la pandemia y de manera prematura, lo cual le ocasionó un problema de desprendimiento de retina en ambos ojos. A sus cinco años, aún no puede ver y necesita apoyo de la ciudadanía para someterse a una cirugía que aumente sus posibilidades de recuperar la vista.

Alejandra López, madre de Luisito, explicó que su hijo ya ha sido intervenido quirúrgicamente y actualmente tiene una prótesis en su ojo izquierdo, la cual no utiliza debido a su alto costo y ajuste inadecuado. Están a la espera de más tratamientos y cirugías. A pesar de la complicada situación y de la negligencia médica previa, algunos especialistas han mencionado que existe una leve esperanza de que Luisito pueda recuperar algo de visión.

"A sus seis meses tuvo su primera cirugía, y estuvo en revisión, en chequeo y todo, pero nunca fue para decirme algo positivo de él. No pudimos seguir llevándolo a la clínica de Hermosillo debido a los costos. Mi esposo hizo todo lo posible por llevarlo, pero lamentablemente ya no pudimos. Incluso pedí ayuda al DIF de Obregón, pero me la negaron", señaló Alejandra.

La madre está buscando apoyo y realizando gestiones para continuar con el tratamiento de su hijo, realiza actividades con causa para recaudar fondos y retomar los tratamientos y una posible cirugía futura.

"Él mira la pura luz, Luisito todo el tiempo anda viendo hacia arriba para ver los focos o asomarse para ver el sol, ver la luz. Lo que me impresionó mucho fue que el último oftalmólogo me dijo que había una esperancita en que él pudiera ver, no mucho, pero al menos para defenderse y no tropezar", explicó.

Finalmente, pidió a la comunidad interesada en apoyar esta causa a visitar la página de Facebook "Unidos Por Un Futuro Mejor Para Luisito" o comunicarse directamente con Alejandra al número 644 196 6830. Agradeciendo de antemano toda la ayuda que pueda contribuir a la recuperación de la vista de Luisito.