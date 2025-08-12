Inauguran Unidades Médicas Municipales en comunidades rurales de Cajeme

Habitantes de las comunidades rurales Estación Corral y Hornos ya no se verán en la necesidad de trasladarse a Ciudad Obregón ante cualquier caso que amerite atención médica, pues esta mañana fueron inauguradas 2 Unidades Médicas Municipales, que brindarán servicios gratuitos.

La Cámara Nacional del Comercio (Canaco) y el Gobierno Municipal sumaron esfuerzos para poner en funcionamiento a unidad correspondiente a Hornos, misma que no funcionaba desde hace años. Esta operará de las 8:00 a 14:00 horas de lunes a jueves y se encuentra ubicada en el cruce de la calle principal de la comunidad y la vialidad Francisco Acuña.

El presidente de Canaco, Gustavo Cárdenas, comentó que este logro fue en gran parte gracias a la participación de afiliados y jóvenes que colaboran con la cámara.

"La Unidad Médica tenía más de cinco años cerrada. Los jóvenes Canaco se apuntaron para meter mano de obra, con los afiliados conseguimos escritorios y sillas, nosotros donamos otros. Ahora está funcional, cómodo, y limpio. También hubo donaciones de medicinas, tenemos instrumentos para coser, medidores de presión, la báscula, todo lo esencial", dijo.

Al tratarse de una zona turística, ya que en esta zona del municipio hay algunos paseos a los que acuden las familias, la Unidad Médica Municipal beneficiará también a turistas que se accidenten, quienes hasta ahora debían trasladarse a Ciudad Obregón para atenderse ante alguna emergencia.

Al hacer corte de listón para inaugurar la Unidad Médica en Estación Corral, el titular de la Secretaría del Bienestar en Cajeme, Alejandro Ibarra, destacó que se procura que estas unidades se habiliten en aquellas zonas en donde hay Centros Comunitarios.

"Se ha estado trabajando en todos los lugares, principalmente en donde tenemos centros comunitarios, aquí en Estación Corral tenemos uno y hemos estado trabajando en que estén también ahí los consultorios médicos, ahorita llevamos 7 centros que ya cuentan con un consultorio", dijo.

Además, hay zonas en donde se carece de estos Centros Comunitarios, a donde también se llevan consultorios.

"También quiero decirles que, donde no hay centros comunitarios, estamos trabajando para que también tengan ahí su consultorio médico, como lo es el caso de la colonia Rosales, El Portón, Yucuribampo, la Central de Autobuses y la Instancia Infantil del Niño Migrante", mencionó.