Unidad y profesionalización, ejes de Ingenieros Civiles

El nuevo consejo directivo del Colegio lo encabeza Pedro Adolfo Sánchez en la presidencia

Ene. 28, 2026
La unidad y profesionalización del gremio son los dos ejes estratégicos que deberá seguir el nuevo consejo directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Obregón A.C., que desde el pasado 8 de enero encabeza de manera formal Pedro Adolfo Sánchez López en la presidencia, con Jesús Antonio Ponce Zavala como vicepresidente y en la secretaría Roel Antonio Castro Alvarado.

En entrevista, el presidente y el secretario del XX Consejo Directivo de la organización gremial manifestaron que fue el pasado 27 de noviembre cuando, en asamblea extraordinaria, se dio la elección, en la que participaron dos planillas y la encabezada por ellos obtuvo el 60 por ciento de los votos de los asistentes, y el 8 de enero se celebró la asamblea ordinaria en la que se realizó la toma de protesta.

Mencionaron que como parte de los cuatro pilares fundamentales está la capacitación continua consistente en la implementación de programas de actualización técnica para asegurar que los ingenieros colegiados lideren con vanguardia el sector de la construcción.

El segundo se basa en las alianzas estratégicas, entre las que se maneja el fortalecimiento de los lazos con dependencias municipales entre las que se cuentan la Secretaría de Desarrollo Urbano, el Oomapasc, el IMIP y la Dirección de Catastro, además de organismos del sector, buscando que la experiencia del Colegio pueda ser pieza clave en lo relativo a la planeación urbana, comentaron.

En el tema de la vinculación académica, dijeron que se consolidarán convenios con universidades de manera que se integre a jóvenes egresados al entorno laboral, bajo la guía de profesionistas con amplia experiencia en el ramo.

La responsabilidad social será el cuarto pilar, que consistirá en la participación activa del Colegio en proyectos de apoyo comunitario, con lo que se reafirmará el compromiso de la ingeniería como una disciplina al servicio de la comunidad, agregaron.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

