Comités, fundamentales para generar paz social: Arely Rojas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Para prevenir el delito y hacer frente a la violencia en 42 municipios prioritarios por sus índices delictivos, entre los que se encuentra Cajeme, es fundamental conformar comités de participación social, informó Arely Sarahí Rojas, coordinadora de Estrategia y Análisis para la Prevención Social del Delito y Reconstrucción del Tejido Social en la Secretaría de Gobernación.

En este sentido dijo que en Cajeme se han creado ya 32 grupos de este tipo, cuyos integrantes permanecen en coordinación con el gobierno para sumar esfuerzos en contra de la generación de violencia en las colonias.

"Están respondiendo muy bien los 32 comités que tenemos con las vecinas y los vecinos, necesitamos estas intervenciones para rescatar cada vez a más jóvenes. Necesitamos de los comités de paz y nos sentimos muy orgullosos de los empeños que tienen quienes los conforman, es por el bien del futuro de Cajeme, lo que les vamos a dejar a los jóvenes y niños, eso es lo más importante", explicó.

Agregó que una de las causas que se han detectado en la sociedad es el consumo de drogas por parte de jóvenes, lo cual se combate por parte de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).

"Es una campaña permanente de Conasama, es un programa preventivo, está a través de la Secretaría de Salud. Es una campaña en las escuelas que ha dado muy buenos resultados, la clave es la prevención en los jóvenes", dijo.

En los 42 municipios hay módulos informativos por parte de la dependencia en mención, para prevenir la violencia.