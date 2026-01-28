Anuncian fecha para afiliación al Sistema de Salud Universal en Sonora

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La afiliación al Sistema de Salud Universal arrancará el 2 de marzo en Sonora con un programa de credencialización que dará derecho a sus portadores a acceder a servicios médicos en las instituciones públicas federales, sin importar su condición laboral o si cuentan con afiliación.

Los derechohabientes obtendrán su credencial a partir del lunes 2 de marzo y la afiliación será por orden alfabético, en que se darán a conocer los días establecidos para cada letra del abecedario, así como los módulos en donde se llevará a cabo la afiliación.

La credencial está vinculada a un expediente médico electrónico único, al cual se puede acceder a través de un código QR, en donde quedarán consultadas las consultas, estudios, diagnósticos y medicamentos de cada uno de los derechohabientes.

ACCESO Y BENEFICIOS DEL SISTEMA DE SALUD UNIVERSAL

Ese registro permitirá que cualquier médico pueda brindar atención al paciente, sin importar la institución en la que esté siendo atendido, por ello será importante que los derechohabientes la lleven al momento de ser atendidos.

Esto será positivo en caso de una situación de urgencia, en el que la persona podrá acudir a la institución más cercana, aunque no tenga derechohabiencia, además de quienes no cuenten con seguridad social.

Los documentos necesarios para registrarse son acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio, y en el caso de los menores de edad, se debe llevar la identificación oficial del padre, madre o tutor.