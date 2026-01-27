  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 27 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Requiere comercio apoyo gubernamental

La gran mayoría de negocios son micro y pequeños, que necesitan incentivos que impulsen el crecimiento: Gustavo Cárdenas

Ene. 27, 2026
La gran mayoría del comercio en el país está integrada por micro y pequeñas empresas familiares, las cuales requieren del apoyo gubernamental para seguir subsistiendo y generando empleos, indicó el presidente de la Canaco Ciudad Obregón, Gustavo Cárdenas García.

En entrevista, el dirigente empresarial dijo que faltan más facilidades y una estrategia fiscal que apoye a las Mipymes, para afrontar la desaceleración económica que existe en el país; "el lento crecimiento y las políticas no ayudan a fortalecer el comercio, se necesitan incentivos que impulsen el crecimiento", agregó.

Asimismo, secundó al presidente nacional de la Concanaco, Octavio de la Torre, quien mencionó que un dato contundente es que millones de negocios familiares sostienen la actividad cotidiana del país, pero enfrentan barreras para transitar a la formalidad, por lo que la solución debe ser práctica y gradual, basada en incentivos y simplificación, no en cargas que asfixien a quien emprende.

Mediante el documento denominado Economía formal e informal en cifras: México 2025, De la Torre de Estéffano señala que existen 6.1 millones de empresas Mipymes en México, equivalentes al 99.8 por ciento de las unidades económicas, de las cuales el 67 por ciento, es decir, 4.1 millones lo hacen en la informalidad.

El documento dijo, dimensiona el papel de las Mipymes en la economía nacional, advirtiendo que la informalidad sigue siendo un reto estructural que limita el crecimiento, la productividad y el acceso a derechos laborales.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

