Requiere comercio apoyo gubernamental

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La gran mayoría del comercio en el país está integrada por micro y pequeñas empresas familiares, las cuales requieren del apoyo gubernamental para seguir subsistiendo y generando empleos, indicó el presidente de la Canaco Ciudad Obregón, Gustavo Cárdenas García.

En entrevista, el dirigente empresarial dijo que faltan más facilidades y una estrategia fiscal que apoye a las Mipymes, para afrontar la desaceleración económica que existe en el país; "el lento crecimiento y las políticas no ayudan a fortalecer el comercio, se necesitan incentivos que impulsen el crecimiento", agregó.

Asimismo, secundó al presidente nacional de la Concanaco, Octavio de la Torre, quien mencionó que un dato contundente es que millones de negocios familiares sostienen la actividad cotidiana del país, pero enfrentan barreras para transitar a la formalidad, por lo que la solución debe ser práctica y gradual, basada en incentivos y simplificación, no en cargas que asfixien a quien emprende.

Mediante el documento denominado Economía formal e informal en cifras: México 2025, De la Torre de Estéffano señala que existen 6.1 millones de empresas Mipymes en México, equivalentes al 99.8 por ciento de las unidades económicas, de las cuales el 67 por ciento, es decir, 4.1 millones lo hacen en la informalidad.

El documento dijo, dimensiona el papel de las Mipymes en la economía nacional, advirtiendo que la informalidad sigue siendo un reto estructural que limita el crecimiento, la productividad y el acceso a derechos laborales.