  • Ciudad Obregón
  • Martes, 27 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Tiene PAN Cajeme posibles perfiles

Cuentan con algunos de tipo empresarial; con la apertura del albiazul a nivel nacional, cualquier ciudadano puede participar: Salgado

Ene. 27, 2026
Con la mira puesta en el proceso electoral que culminará con la elección intermedia del 2027, el Partido Acción Nacional (PAN) Cajeme sostiene reuniones con militantes y simpatizantes en todo el municipio, a la vez que ya está perfilando a los ciudadanos que pudieran llegar a ser candidatos a los distintos puestos de elección, expresó Osnard Salgado Valdez.

El presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del blanquiazul mencionó que con las reuniones que se llevan a cabo con militantes del medio urbano y rural del municipio, en las que se pone de manifiesto la doctrina y los ideales que ha prevalecido desde su fundación, se fortalece en la localidad la marca PAN.

Asimismo, reveló que ya se tienen algunos perfiles que pudieran llegar a ser candidatos, como el empresario de la construcción Carlos Hernández y Julio Aldama, del giro hotelero y gastronómico, los cuales han manifestado su intención de contender para lograr la candidatura a la presidencia municipal de Cajeme.

También se perfilan para candidaturas a puestos de diputados locales o federales los actuales regidores Sara Piña y Demetrio Camarena, quienes han dicho que les gustaría encabezar dichas candidaturas en un futuro cercano, comentó.

No descartó para obtener alguna candidatura a la exdiputada Sara Martínez, a la excandidata Alejandrina Quijada y al expresidente del PAN Cajeme, Alejandro Martínez Soto, entre otros que pudieran levantar la mano de aquí a que se lleguen las fechas para definiciones dentro del partido, toda vez que el proceso electoral 2026-2027 dará comienzo en septiembre próximo.

Para concluir, afirmó que coincide con miles de ciudadanos en que el mejor perfil para encabezar la candidatura a la gubernatura de Sonora es el actual alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán.

