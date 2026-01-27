Tiene PAN Cajeme posibles perfiles

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con la mira puesta en el proceso electoral que culminará con la elección intermedia del 2027, el Partido Acción Nacional (PAN) Cajeme sostiene reuniones con militantes y simpatizantes en todo el municipio, a la vez que ya está perfilando a los ciudadanos que pudieran llegar a ser candidatos a los distintos puestos de elección, expresó Osnard Salgado Valdez.

El presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del blanquiazul mencionó que con las reuniones que se llevan a cabo con militantes del medio urbano y rural del municipio, en las que se pone de manifiesto la doctrina y los ideales que ha prevalecido desde su fundación, se fortalece en la localidad la marca PAN.

Asimismo, reveló que ya se tienen algunos perfiles que pudieran llegar a ser candidatos, como el empresario de la construcción Carlos Hernández y Julio Aldama, del giro hotelero y gastronómico, los cuales han manifestado su intención de contender para lograr la candidatura a la presidencia municipal de Cajeme.

También se perfilan para candidaturas a puestos de diputados locales o federales los actuales regidores Sara Piña y Demetrio Camarena, quienes han dicho que les gustaría encabezar dichas candidaturas en un futuro cercano, comentó.

No descartó para obtener alguna candidatura a la exdiputada Sara Martínez, a la excandidata Alejandrina Quijada y al expresidente del PAN Cajeme, Alejandro Martínez Soto, entre otros que pudieran levantar la mano de aquí a que se lleguen las fechas para definiciones dentro del partido, toda vez que el proceso electoral 2026-2027 dará comienzo en septiembre próximo.

Para concluir, afirmó que coincide con miles de ciudadanos en que el mejor perfil para encabezar la candidatura a la gubernatura de Sonora es el actual alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán.