Cuenta Desarrollo Urbano con fondo para emergencias

Con un fondo presupuestal para sacar adelante las obras que se ponen en marcha ante posibles lluvias cuenta la Secretaría de Desarrollo Urbano de Cajeme, informó el titular de la dependencia en mención, Mario Alfaro Vázquez, quien agregó que los ciudadanos deben ser pacientes mientras se llevan a cabo los trabajos para mejorar la movilidad de Cajeme.

Reiteró que ante las recientes precipitaciones que se registraron en el municipio no hubo afectaciones mayores, por lo que se han retomado las labores en los distintos puntos de la zona rural y urbana donde hay trabajos en curso, principalmente para rehabilitar calles que se encuentran en malas condiciones y cambiar colectores.

"Hacemos un llamado a los vecinos, para que nos tengan paciencia, que tengan la seguridad de que vamos a continuar con los trabajos tan pronto tengamos la oportunidad", comentó.

Por otro lado, explicó que al ser temporada de frío nos e han presentado nuevos casos de levantamiento de losas de concreto hidráulico en las calles, pero siguen pendientes de atenderse algunos casos de este tipo que surgieron el año pasado en cruceros.

"Hay algunos proyectos de arreglar cruceros que se levantaron, ahorita ya no estamos teniendo ese problema porque estamos en tiempo de frío, tenemos lo contrario a la expansión, que es la contracción del concreto. En tiempo de calor es cuando tenemos ese tipo de problemas", dijo.

Cuando se elabora el presupuesto anual se definen este tipo de medidas preventivas, aclaró el secretario de Desarrollo Urbano.