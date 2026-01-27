Javier Lamarque pone en marcha la rehabilitación de la calle Miguel Higuera

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La rehabilitación de la calle Miguel Higuera, entre Sinaloa y Jalisco, fue puesta en marcha este 27 de enero en la colonia Municipio Libre; el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano adelantó que se tienen programadas 30 obras de este tipo, entre las que ya se han puesto marcha en lo que va de enero y otras que iniciarán en el transcurso del año.

"Hoy vamos a iniciar esta obra de la calle Cajeme, que va de la calle Jalisco a la Sinaloa, va a ser de dos etapas, pero seguidas, la primera comprende todo el cambio de la infraestructura hidrosanitaria, es decir, alcantarillado y agua, lo que va a resolver los problemas de agua y drenaje, y luego viene la pavimentación, es algo que nos estaban pidiendo desde hace rato y vamos a responder", comentó.

En esta ocasión, la rehabilitación de la vialidad en mención representará una inversión de aproximadamente 3 millones de pesos, dijo, y beneficiará a cientos de familias que se ven afectadas por las fugas de agua, así como por las malas condiciones en las que se encuentra la pista de rodamiento actualmente.

Durante el evento, vecinos de esta colonia pidieron al alcalde revisar el estado de las calles de zonas escolares, petición que el alcalde se comprometió a atender lo más pronto posible.

Javier Lamarque reiteró su compromiso de seguir trabajando por el rescate de la infraestructura de las calles de Cajeme, atendiéndolas desde la red sanitaria, para que se combata el problema de drenajes colapsados a fondo.

En lo que va de enero se han puesto en marcha obras de rescate de calles en distintos puntos de Cajeme.