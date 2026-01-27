  • 24° C
Favorecen lluvias a presas

Los escurrimientos han estado llegando a los embalses de sistema del río Yaqui, ayudando a que el nivel se mantenga estable: Pablos

Las lluvias y nevadas que se han registrado durante el presente mes en el estado de Sonora han venido a favorecer el almacenamiento de las presas del sistema del río Yaqui, que acumula a la fecha 2 mil 48 millones de metros cúbicos, manifestó Mario Pablos Domínguez.

El presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui hizo saber que esto beneficia a la previsión que se tiene para salir adelante con respecto a los riegos ya programados en las 136 mil 699.04 hectáreas de distintos cultivos establecidos, tanto anuales como perennes, en el Valle del Yaqui.

Comentó el entrevistad que, al hacer un comparativo entre los informes hidrométricos del sábado 24 y el del lunes 25 de enero, estos arrojan un saldo favorable de ocho millones de metros cúbicos, y si se suman los escurrimientos del lunes al martes serán 8.5 millones en total.

Expresó que se espera que una vez se den los deshielos de las nevadas registradas en las partes altas del estado, parte de esa agua llegue también a los embalses del sistema, sumándose a los volúmenes hídricos ya mencionados, y aunque estos últimos serán menores.

Los cultivos que se están regando que se están regando actualmente por contar con permiso de siembra, dijo, son los tradicionales, como trigo, maíz, garbanzo, cártamo, los de tipo hortícola, algunos perennes como cítricos, nogal, mango, aguacate, higuera, agave, vid, alfalfa; algodón, tomate, chile, canola, calabaza, pepino, tomatillo, frijol, espárrago, arándano, chía y estevia, entre otros, mencionó.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

