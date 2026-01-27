Florerías de Cajeme esperan repunte en ventas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Comerciantes en flores del municipio de Cajeme están confiados en que el Día de San Valentín les ayude a repuntar sus ventas, de manera que, si se apegan a los antecedentes históricos, estas podrían registrar incrementos de entre el 80 y el 100 por ciento.

Quienes se dedican a esta actividad desde hace años, ya están preparados y a la espera de que en unos días más les llegue el pedido que hicieron a sus proveedores, para comenzar el proceso previo al llamado Día del Amor y la Amistad.

Claudia Valdespino, propietaria de una florería en Mercajeme, dijo que, aunque en esta ocasión la fecha será en fin de semana siendo el viernes 13 y sábado 14, la previsión no deberá cambiar mucho en comparación con años anteriores.

El producto principal en estas fechas, dijo, son las rosas rojas pues prácticamente el 100 por ciento de los arreglos las llevan. Expresó que normalmente, desde el día 8 las reciben y se ponen a hidratar durante dos días para darles mayor vida previo a la venta; posteriormente se hacen los arreglos y desde el jueves 12 ya estarán en exhibición al público.

Actualmente, las redes sociales ayudan mucho a quienes se dedican a la actividad, pues una gran parte de las ventas se realizan por esta vía para entregas a domicilio, además del volumen que se comercializa de la manera tradicional, en el punto de venta físico, afirmó.

Isela Armenta, encargada de una florería, señaló que se trata de tener siempre arreglos para todos los gustos y tamaño de bolsillos, pues cuentan con los de una sola flor con arreglo, de un valor de 40 pesos, hasta los llamados "ramos buchones" que pueden costar varios miles de pesos, aunque los más comunes son aquellos de entre los 250 y 300 pesos.