Ciudad Obregón

Buscan acuerdos sindicales en Línea 9 de transporte en Cajeme

Los trabajadores sindicalizados ya operan en la línea 9 bajo un esquema de plan piloto

Ene. 28, 2026
La línea se retomó siendo operada por el municipio el año pasado y se introdujeron camiones nuevos
Aunque ya se tiene personal sindicalizado operando por la Línea 9, todavía no hay un contrato colectivo y se trabaja esa ruta como un plan piloto desde el aspecto laboral, afirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano en Cajeme, Luis Acosta Cárdenas.

¿CUÁL ES EL ESTADO LABORAL DE LA LÍNEA 9?

El dirigente sindical detalló que se tienen seis trabajadores sindicalizados que forman parte de la planilla laboral de la Línea 9, que es operada por el municipio y de reciente creación.

"En el caso de la Línea 9 todavía es un proyecto laboralmente hablando. A pesar de que ya han estado trabajadores sindicalizados laborando, todavía no tenemos un contrato firmado, pero sí hay trabajadores sindicalizados trabajando en esa línea", mencionó.

PROCESO DE NEGOCIACIÓN Y CONDICIONES ACTUALES

Acosta Cárdenas reveló que se han buscado acuerdos con las autoridades municipales, que son las encargadas de esa línea, para lograr un contrato colectivo, aunque de momento, se trabaja como un plan piloto y ya se logró que haya personal sindicalizado trabajando.

"En caso de llegar a acuerdos se vería lo del contrato colectivo, pero por ahorita sigue como plan piloto, puesto que es nueva la línea", detalló.

Actualmente, el sindicato se encuentra en proceso de revisiones de contratos colectivos con el resto de las líneas, en las que se plantean incrementos salariales y prestaciones, dependiendo del caso.

Se tienen 11 camiones de esta línea circulando por la ciudad, la cual cubre una parte importante del noroeste, centro y suroriente del casco urbano y atiende a los pasajeros de diferentes colonias, espacios de trabajo, escuela, centros de salud, entre otros.

