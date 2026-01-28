  • 24° C
Prioritario mejorar percepción de seguridad: Cajeme Cómo Vamos

Un punto que debe trabajarse en mejorar la percepción de la seguridad para avanzar en el tema, afirma la asociación

Ene. 28, 2026
La organización informó que una parte importante de la ciudadanía desconoce los programas de prevención del delito y de seguridad, por lo que es necesario que se realicen esfuerzos enfocados en darlos a conocer
Mejorar la percepción de seguridad y crear estrategias para revertir el pesimismo social, se encontraron entre las principales propuestas hechas por Cajeme Cómo Vamos luego que presentaran el informe anual de Resultados 2025 de la ENSU, en el que Ciudad Obregón cerró con una percepción anual de inseguridad del 85.7 por ciento.

Ana Cristina Islas Esquer, coordinadora de Evaluación Municipal, explicó que se basaron en una estadística anual, en la que Obregón apareció de manera recurrente entre las ciudades con mayor sensación de inseguridad del país en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

"En primer lugar, vemos importante priorizar la percepción de inseguridad como estrategia de seguridad pública, porque si priorizamos vamos a ver acercando estas campañas, acercando estos programas, las personas van a empezar a sentirse más seguras, van a empezar a sentir que realmente están siendo atendidas y realmente pueden denunciar un delito, pueden ser atendidas con eficiencia al momento que suceda un incidente", comentó.

ACCIONES PROPUESTAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y CONFIANZA CIUDADANA

También destacó la importancia de implementar una estrategia para revertir el pesimismo social, esto debido a que el 76.2 por ciento de la población consideró que la seguridad empeoraría en los próximos 12 meses.

"Eso es muy importante, porque si vemos que las personas ya no tienen la esperanza de que esta situación pueda cambiar, quiere decir que no se están implementando las acciones o no suficientemente", destacó.

Durante la presentación de resultados, dijo que la Policía Municipal registró los niveles más bajos de percepción de seguridad con un 33.2 por ciento de entre las corporaciones de los tres niveles de gobierno, por lo que se debe trabajar en la capacitación y proximidad.

A la par, mencionó que Cajeme Cómo Vamos realizó una encuesta a mil ciudadanos de Cajeme, la cual va muy de la mano con los resultados de la ENSU presentados por el Inegi este mes.

Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


