Favorecen lluvias a Presas

Las lluvias y nevadas que se han registrado durante el presente mes de enero en el Estado de Sonora han favorecido el almacenamiento de las Presas del Sistema del Río Yaqui, que acumula a la fecha 2 mil 048 millones de metros cúbicos, manifestó Mario Pablos Domínguez.

El presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui señaló que esto beneficia la previsión que se tiene para cumplir con los riegos ya programados en las 136 mil 699.04 hectáreas de distintos cultivos establecidos, tanto anuales como perennes, en el Valle del Yaqui.

Comentó que, al hacer un comparativo entre los informes hidrométricos del sábado 24 y el lunes 25 de enero, estos arrojan un saldo favorable de ocho millones de metros cúbicos; y si se suman los escurrimientos del lunes al martes, serán 8.5 millones en total.

Expresó que se espera que, una vez se den los deshielos de las nevadas registradas en el Estado, parte de esa agua llegue también a los embalses del sistema, sumándose a los volúmenes hídricos ya mencionados, aunque estos últimos serán menores.

Los cultivos que se están regando actualmente por contar con permiso de siembra, dijo, son los tradicionales como trigo, maíz, garbanzo y cártamo; los de tipo hortícola; y algunos perennes como cítricos, nogal, mango, aguacate, higuera, agave, vid y alfalfa.

Además, mencionó otros como algodón, tomate, chile, canola, calabaza, pepino, tomatillo, frijol, espárrago, arándano, chía y stevia, entre otros.

