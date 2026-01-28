  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 28 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Brindan servicios gratuitos en Cajeme con Feria por la Paz

Dependencias federales, estatales y municipales estuvieron presentes en la colonia San Rafael

Ene. 28, 2026
Brindan servicios gratuitos en Cajeme con Feria por la Paz

Atenciones gratuitas brindaron dependencias federales, estatales y municipales a cientos de cajemenses que asistieron a la Feria por la Paz que se llevó a cabo este día en la colonia San Rafael; entre los servicios destacaron chequeos médicos, asesorías legales, y apoyos alimentarios.

El evento inició a las 10:00 horas y culminó a las 14:00. Adolfo Salazar Razo, en representación del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó la importancia de que sigan estas ferias en los municipios, para el bienestar de la sociedad.

imagen-cuerpo

"Cajeme no solo representa el segundo municipio con mayor población en Sonora, representa muchas cosas más, representa tradición, esfuerzo, historia, producción y sobre todo un pueblo generoso, trabajador, un pueblo comprometido, un pueblo de paz. No podemos entender el que se haya generado un proceso de descomposición y deterioro social, cada vez más marcado, salía un gobierno, entraba otro, pero nunca había compromiso con la gente. Para poder lograr una verdadera transformación profunda en nuestro estado se demanda de un gobierno que sienta y viva la necesidad de la gente", expresó.

imagen-cuerpo

Por su parte, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, resaltó la importancia de que el gobierno y el pueblo se unan para generar la paz.

"También es fundamental para la construcción de la paz la unidad y la particiáción de la gente, del pueblo, de la ciudadanía, de todos y todas. Sin la participación y sin la unidad de la sociedad en torno a la causa de la justicia y pos la paz no va a ser posible recuperar la tranquilidad", dijo.

imagen-cuerpo

Arely Sarahí Rojas Arreola, coordinadora de Estrategia y Análisis para la Prevención Social del Delito y Reconstrucción del Tejido Social en la Secretaría de Gobernación, reiteró el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de visitar aquellas colonias en donde se requieren estos servicios y la promoción de la paz.

VIENEN BUENAS NOTICIAS PARA JÓVENES

Adelantó que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciará próximamente acciones de apoyo a jóvenes que no trabajan o estudian, para que tengan mejores oportunidades.

imagen-cuerpo

"Viene una acción muy importante que es para todos los jóvenes de la comunidad de los 12 a 29 años, para que cualquier joven y adolescente que no estudie o trabaje se acerque con nosotros y les vamos a dar opciones y oportunidades, pronto verán que la presidenta anuncia en la mañanera anuncia algo muy especial para este grupo de edad", dijo.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Comités, fundamentales para generar paz social: Arely Rojas
Ciudad Obregón

Comités, fundamentales para generar paz social: Arely Rojas

Enero 28, 2026

Se han conformado 32 comités vecinales de paz en distintas colonias conflictivas de Cajeme, con los que se mantiene comunicación

Buscan acuerdos sindicales en Línea 9 de transporte en Cajeme
Ciudad Obregón

Buscan acuerdos sindicales en Línea 9 de transporte en Cajeme

Enero 28, 2026

Los trabajadores sindicalizados ya operan en la línea 9 bajo un esquema de plan piloto

Anuncian fecha para afiliación al Sistema de Salud Universal en Sonora
Ciudad Obregón

Anuncian fecha para afiliación al Sistema de Salud Universal en Sonora

Enero 28, 2026

Con esto los usuarios tendrán acceso a las instituciones de salud pública sin importar la afiliación