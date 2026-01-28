  • 24° C
Secretaría de las Mujeres apoya con medicamentos

La secretaria, Marina Herrera, también dio a conocer que recientemente se implementó atención psicológica para varones

Ene. 28, 2026
Además de brindar asesorías legales y atenciones psicológicas a víctimas de violencia, la Secretaría de las Mujeres cuenta con medicamentos gratuitos para las personas que así lo requieran, además de que recientemente han iniciado atenciones psicológicas para varones, dio a conocer la titular, Marina Herrera.

"Hemos estado haciendo una vinculación con Cruz Roja y nos ha donado mil recetas al mes para poder entregar a las y los ciudadanos. Personas de buena voluntad ha contribuido con la donación de medicamentos, que se acepta siempre y cuando no esté en periodo de caducidad, esos los estamos regalando", explicó.

Actualmente las mayores atenciones que se dan son en relación a talleres de emprendimientos para que las mujeres tengan independencia económica, así como en relación a atención psicológica.

imagen-cuerpo

"Lo que más hemos atendido son los talleres de emprendimiento, pero también tenemos 5 psicólogas que tienen agendas llenas, todos los días reciben usuarias. Hemos incorporado también atención psicológica para hombres, es algo que es muy necesario atender el lado de los hombres porque las mujeres tenemos esposos, hijos o padres y requieren apoyo", mencionó.

De abril a diciembre del año pasado se atendió a más de mil mujeres, mientras que en lo que va de enero se encuentran en proceso talleres de emprendimiento, con una asistencia aproximada de 30 mujeres.

"Hay varios cursos que ya están en proceso, son de profesionalización y certificación", dijo.

La Secretaría de las Mujeres cuenta además con un refugio para víctimas de violencia extrema.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

