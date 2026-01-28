Tendrá Mercadito Unión cuatro nuevos negocios familiares

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La estabilidad que prevalece al interior del Mercadito Unión hace que se pueda ampliar con cuatro bodeguitas que se convierten en nuevas acciones, las cuales corresponderán a la misma cantidad de negocios familiares, que estarán iniciando actividades comerciales durante los primeros meses de 2026, expresó José Trinidad Esquer Duarte.

El administrador del Mercadito dijo que, desde su fundación, la organización del mismo ha sido de esta manera, permitiendo la subsistencia de familias cuyos integrantes se autoemplean, además de ser generadores de una importante cantidad de puestos de trabajo para personas ajenas a los núcleos familiares, con lo que contribuyen al desarrollo económico del municipio de Cajeme.

En la cuestión económica del mercado local, el Mercadito Unión juega un papel muy importante, porque los clientes a que acuden a este a realizar sus compras pueden encontrar los distintos productos de la canasta básica, de acuerdo a sus necesidades, en diferentes presentaciones y calidades de manera que la cuesta de enero no sea tan pronunciada para las familias de la localidad y el Valle del Yaqui, afirmó.

Mencionó Esquer Duarte que, a nivel general, con el inicio del nuevo año se registraron incrementos de precios en diversos productos de los 24 que constituyen la canasta básica, que representan aumentos de alrededor del 25 por ciento pues de un costo de 800 pesos en 2025 ahora se adquieren con un promedio de mil pesos; sin embargo, en los establecimientos del lugar las familias pueden encontrar diferentes precios para equilibrar su economía.

Recordó que, en la temporada actual, sobre todo los productos hortícolas que se están cosechando en la región sur de Sonora, se pueden adquirir a costos muy acordes para minimizar en algo el aumento de la inflación.

Los que son traídos de otras regiones del país, muestran incrementos más altos porque a los costos de producción se le suman el traslado y los peajes, entre otros factores, afirmó.