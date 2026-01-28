  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 28 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Tendrá Mercadito Unión cuatro nuevos negocios familiares

Son, estas, las nuevas acciones que serán manejadas por igual números de socios: Consejo de Administración

Ene. 28, 2026
Tendrá Mercadito Unión cuatro nuevos negocios familiares

La estabilidad que prevalece al interior del Mercadito Unión hace que se pueda ampliar con cuatro bodeguitas que se convierten en nuevas acciones, las cuales corresponderán a la misma cantidad de negocios familiares, que estarán iniciando actividades comerciales durante los primeros meses de 2026, expresó José Trinidad Esquer Duarte.

El administrador del Mercadito dijo que, desde su fundación, la organización del mismo ha sido de esta manera, permitiendo la subsistencia de familias cuyos integrantes se autoemplean, además de ser generadores de una importante cantidad de puestos de trabajo para personas ajenas a los núcleos familiares, con lo que contribuyen al desarrollo económico del municipio de Cajeme.

En la cuestión económica del mercado local, el Mercadito Unión juega un papel muy importante, porque los clientes a que acuden a este a realizar sus compras pueden encontrar los distintos productos de la canasta básica, de acuerdo a sus necesidades, en diferentes presentaciones y calidades de manera que la cuesta de enero no sea tan pronunciada para las familias de la localidad y el Valle del Yaqui, afirmó.

Mencionó Esquer Duarte que, a nivel general, con el inicio del nuevo año se registraron incrementos de precios en diversos productos de los 24 que constituyen la canasta básica, que representan aumentos de alrededor del 25 por ciento pues de un costo de 800 pesos en 2025 ahora se adquieren con un promedio de mil pesos; sin embargo, en los establecimientos del lugar las familias pueden encontrar diferentes precios para equilibrar su economía.

Recordó que, en la temporada actual, sobre todo los productos hortícolas que se están cosechando en la región sur de Sonora, se pueden adquirir a costos muy acordes para minimizar en algo el aumento de la inflación.

Los que son traídos de otras regiones del país, muestran incrementos más altos porque a los costos de producción se le suman el traslado y los peajes, entre otros factores, afirmó.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Unidad y profesionalización, ejes de Ingenieros Civiles
Ciudad Obregón

Unidad y profesionalización, ejes de Ingenieros Civiles

Enero 28, 2026

El nuevo consejo directivo del Colegio lo encabeza Pedro Adolfo Sánchez en la presidencia

Sigue la recuperación de calles en Cajeme
Ciudad Obregón

Sigue la recuperación de calles en Cajeme

Enero 28, 2026

El alcalde Carlos Javier Lamarque Cano puso en marcha la rehabilitación de la calle Francisco Márquez, en la colonia Cortinas

Debe ser organizada incorporación a Salud Universal en Sonora
Ciudad Obregón

Debe ser organizada incorporación a Salud Universal en Sonora

Enero 28, 2026

Si se organizan bien las autoridades pudiera ser algo muy benéfico para los trabajadores